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Vahşi doğada hayretlere düşüren anlar! Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

Piton yılanı, vahşi doğada aslanların avladığı büyük hayvanları tek başına öldürüp yutmalarıyla ünlüler. Belgesel çekimleri sırasında kayda alınan Piton yılanının hedefinde bu sefer kendisi kadar tehlikeli bir av vardı. Tatlı su timsahı ile karşı karşıya gelen Piton, suda olmanın timsaha verdiği avantaja aldırmadan avının üzerine atladı. Dakikalarca süren mücadeleden galip ayrılan Piton, avını tek lokmada midesine indirmeyi başardı. Görenleri hayretler içinde bırakan o anlar, kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı. İşte Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

Giriş Tarihi: 19.07.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 10:34
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Vahşi doğada hayretlere düşüren anlar! Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı.

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Vahşi doğada hayretlere düşüren anlar! Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü

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Vahşi doğada hayretlere düşüren anlar! Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

Genç timsahı gözüne kestiren piton ani bir hareketle timsahın üzerine atladı.

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Vahşi doğada hayretlere düşüren anlar! Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

Dev piton kısa sürede timsahı savunmasız bırakarak timsahı tek lokmada yuttu.

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Vahşi doğada hayretlere düşüren anlar! Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

İşte o mücadeleden hayrete düşüren fotoğraflar...