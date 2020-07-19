Vahşi doğada hayretlere düşüren anlar! Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler

Piton yılanı, vahşi doğada aslanların avladığı büyük hayvanları tek başına öldürüp yutmalarıyla ünlüler. Belgesel çekimleri sırasında kayda alınan Piton yılanının hedefinde bu sefer kendisi kadar tehlikeli bir av vardı. Tatlı su timsahı ile karşı karşıya gelen Piton, suda olmanın timsaha verdiği avantaja aldırmadan avının üzerine atladı. Dakikalarca süren mücadeleden galip ayrılan Piton, avını tek lokmada midesine indirmeyi başardı. Görenleri hayretler içinde bırakan o anlar, kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı. İşte Piton-timsah kavgası inanılmaz görüntüler