24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Uzmanlar en sağlıklı 50 besini açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar sağlıklı beslenmek için internette araştırmalar yapıyor. Sağlıklı ve uzun yaşam sürmenin püf noktalarından biri de şüphesiz ki iyi beslenmek. O yüzden uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yediğimiz besinlerin nelere iyi geldiğini bilmeliyiz. Peki en faydalı besinler hangileri? Hangi besin neye iyi geliyor? İşte uzmanlar tarafından belirlenen gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 20:17
  • 1
  • 63
Uzmanlar en sağlıklı 50 besini açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar sağlıklı beslenmek için internette araştırmalar yapıyor. Peki en faydalı besinler hangileri? Hangi besin neye iyi geliyor? İşte uzmanlar tarafından belirlenen gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

  • 2
  • 63
Uzmanlar en sağlıklı 50 besini açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor...

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

  • 3
  • 63
Uzmanlar en sağlıklı 50 besini açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor...

AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

  • 4
  • 63
Uzmanlar en sağlıklı 50 besini açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor...

PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

  • 5
  • 63
Uzmanlar en sağlıklı 50 besini açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor...

KİVİ: Bir adet
Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.