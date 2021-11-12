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Uzman isim Marmara Denizi'nde beklenen deprem için tarih verdi! İşte risk altındaki 24 il

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye ve Balıkesir'deki deprem gerçeğine dikkat çeken Aysun Aykan, can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için uyarılarda bulundu. Türkiye'nin pek çok kentinin deprem yönünden riskli durumda olduğunu vurgulayan Aykan, risk taşıyan illeri de açıkladı. Peki hangi illerde deprem riski var? İşte dikkat edilmesi gereken 24 il...

Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:21
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Uzman isim Marmara Denizi’nde beklenen deprem için tarih verdi! İşte risk altındaki 24 il

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan Düzce Depremi ile ilgili, "12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen ve 845 insanımızı kaybettiğimiz, yaklaşık 2 bin 700 kişinin yaralandığı, 15 bin civarında yapının ağır hasar gördüğü 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 22 yıl geçti. Türkiye'nin pek çok kenti riskli durumdadır. Can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için afet riskini azaltıcı çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu.

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Uzman isim Marmara Denizi’nde beklenen deprem için tarih verdi! İşte risk altındaki 24 il

"24 İL BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"
Türkiye'nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Aykan, "Ülkemizin önemli bir bölümü deprem tehlikesi ve riski altındadır.

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Uzman isim Marmara Denizi’nde beklenen deprem için tarih verdi! İşte risk altındaki 24 il

Türkiye Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır.

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Uzman isim Marmara Denizi’nde beklenen deprem için tarih verdi! İşte risk altındaki 24 il

Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir. Şuan ki yapılan çalışmalara göre şehir merkezinden diri fay geçen kent sayısı 24 olmuştur.

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Uzman isim Marmara Denizi’nde beklenen deprem için tarih verdi! İşte risk altındaki 24 il

Risk altındaki bu iller; Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl'dür. 24 kentimiz, 80'i aşkın ilçemiz doğrudan fay hatları üzerindedir; Bu fayların kırılması durumunda ilk önce fay zonu üzerindeki yapılar zarar görecektir" ifadelerini kullandı.