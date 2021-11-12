12 Kasım 2021, Cuma
Uzman isim Marmara Denizi'nde beklenen deprem için tarih verdi! İşte risk altındaki 24 il
12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye ve Balıkesir'deki deprem gerçeğine dikkat çeken Aysun Aykan, can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için uyarılarda bulundu. Türkiye'nin pek çok kentinin deprem yönünden riskli durumda olduğunu vurgulayan Aykan, risk taşıyan illeri de açıkladı. Peki hangi illerde deprem riski var? İşte dikkat edilmesi gereken 24 il...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:21
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