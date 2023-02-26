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Uzman isim "deprem riski en düşük olan il" diyerek açıkladı! İstanbul için kritik uyarı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle 44 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, 10 ilde binlerce bina yıkıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin yaraları sarılırken, gözler İstanbul'a çevrildi. Muhtemel İstanbul depremi için 2000 öncesi yapıların güçlendirilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem haritası üzerinde yer alan o şehri işaret ederek "düşük riskli iller" arasında bulunduğunu ve bölgedeki diğer illere göre İstanbul depreminden daha az etkileneceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 26.02.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 16:05
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Uzman isim deprem riski en düşük olan il diyerek açıkladı! İstanbul için kritik uyarı

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Toplamda 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki şiddetki deprem nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu, 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde yaralar, devletin ve milletin destekleri ile el birliğiyle sarılırken, gözler İstanbul'a çevrildi. Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, olası İstanbul depremi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Uzman isim deprem riski en düşük olan il diyerek açıkladı! İstanbul için kritik uyarı

2000 YILI ÖNCESİ YAPILAR DAHA ÇOK ETKİLENECEK

Kırklareli Üniversitesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, muhtemel bir İstanbul depreminden özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binaların daha çok etkileneceğini söyledi. Kılınç, İstanbul'da 2000 yılı öncesi yapılan yaklaşık 1 milyon binada biran önce güçlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaparak, muhtemel bir depremde İstanbul'da etkilenecek bina sayısının oldukça fazla olabileceğini söyledi.

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Uzman isim deprem riski en düşük olan il diyerek açıkladı! İstanbul için kritik uyarı

İZOLATÖR FİYATLARI NE KADAR?

Dr. Kılınç, "2000 yılından önceki binalara baktığımızda yaklaşık 1 milyon binayı ivedilikle güçlendirme yöntemine gidilmeli. Tabii ki güçlendirmede hangi yöntemler kullanılır konusuna bakacak olursak karbon elyaf adını verdiğimiz malzeme genelde güçlendirmede kullandığımız bir malzemedir.

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Uzman isim deprem riski en düşük olan il diyerek açıkladı! İstanbul için kritik uyarı

Yalnızca tek başına yeterli olmayabilir, aynı zamanda burkulması önlenmiş çaprazlar, yine aynı şekilde güçlendirmede kullanılan malzemelerdir.

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Uzman isim deprem riski en düşük olan il diyerek açıkladı! İstanbul için kritik uyarı

Bildiğiniz üzere izolatörler oldukça önemli. İzolatör kullanımı da hastane binalarında oldukça büyük önem taşımaktadır. Tabii ki izolatör fiyatları oldukça yüksek. Özellikle 2000 yılı öncesindeki yapılarda kolon başına 20 bin dolar gibi bir maliyet gözlemleyebiliriz, yeni yapılarda ise 5 bin dolar civarında izolatör maliyetleri" dedi.