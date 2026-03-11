Uyku sırasında ağızdan salya akması birçok kişide zaman zaman görülebilen bir durumdur. Uzmanlar bu durumun her gece tekrarlaması halinde altta yatan bir sağlık sorununun araştırılması gerektiğini belirtiyor. Uyku apnesi, burun tıkanıklığı, reflü ve bazı diş problemleri bu belirtilerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Uyku sırasında salya akması çoğu zaman derin uyku sırasında yutkunma refleksinin azalmasıyla ortaya çıkan doğal bir durumdur. Özellikle yoğun bir günün ardından koltukta uyuyakalmak, fazla yemek yemek gibi durumlar tükürük kontrolünü geçici olarak etkileyebilir.

Ancak uzmanlara göre, her sabah yastıkta belirgin salya lekesiyle uyanmak alışılmış bir durum değildir. Bu durumun yeni başlaması veya giderek artması halinde altta yatan bir sağlık sorununun araştırılması gerekebilir.

Uzmanların dikkat çektiği durumlardan biri uyku apnesidir. Bu rahatsızlıkta kişi gece boyunca kısa sürelerle nefes almayı durdurur ve vücut yeterli oksijeni almak için ağızdan nefes almaya başlar.

Ağızdan solunum arttığında ağız içinde biriken tükürük dışarı akabilir. Uyku apnesi sadece salya akmasıyla sınırlı değildir. Horlama, sabah baş ağrısı ve gün içinde aşırı yorgunluk gibi belirtilerle de kendini gösterebilir. Tedavi edilmediğinde kalp hastalıkları, diyabet ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.

KBB Uzmanı Dr. Landon Duyka, uyurken salya akmasının sık sık yaşandığı durumda doktora danışılması gerektiğinin altını çiziyor. "Bu, daha ciddi bir uyku bozukluğunun veya Parkinson gibi nörolojik bir rahatsızlığın belirtisi olabilir." diye uyarıyor