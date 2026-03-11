CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sabah uyandığınızda yastıkta oluşan salya lekesi çoğu zaman önemsenmez. Uzmanlar bu durumun bazı kişilerde vücudun verdiği küçük ama dikkat edilmesi gereken bir işaret olabileceğini belirtiyor. Uyku bozukluklarından solunum problemlerine kadar farklı faktörler gece salya akmasının nedeni olabilir.

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 1

Uyku sırasında ağızdan salya akması birçok kişide zaman zaman görülebilen bir durumdur. Uzmanlar bu durumun her gece tekrarlaması halinde altta yatan bir sağlık sorununun araştırılması gerektiğini belirtiyor. Uyku apnesi, burun tıkanıklığı, reflü ve bazı diş problemleri bu belirtilerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 2

UYURKEN SALYA AKMASI HER ZAMAN ZARARSIZ OLMAYABİLİR

Uyku sırasında salya akması çoğu zaman derin uyku sırasında yutkunma refleksinin azalmasıyla ortaya çıkan doğal bir durumdur. Özellikle yoğun bir günün ardından koltukta uyuyakalmak, fazla yemek yemek gibi durumlar tükürük kontrolünü geçici olarak etkileyebilir.

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 3

Ancak uzmanlara göre, her sabah yastıkta belirgin salya lekesiyle uyanmak alışılmış bir durum değildir. Bu durumun yeni başlaması veya giderek artması halinde altta yatan bir sağlık sorununun araştırılması gerekebilir.

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 4

UYKU APNESİ GECE SALYA AKMASININ ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ

Uzmanların dikkat çektiği durumlardan biri uyku apnesidir. Bu rahatsızlıkta kişi gece boyunca kısa sürelerle nefes almayı durdurur ve vücut yeterli oksijeni almak için ağızdan nefes almaya başlar.

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 5

Ağızdan solunum arttığında ağız içinde biriken tükürük dışarı akabilir. Uyku apnesi sadece salya akmasıyla sınırlı değildir. Horlama, sabah baş ağrısı ve gün içinde aşırı yorgunluk gibi belirtilerle de kendini gösterebilir. Tedavi edilmediğinde kalp hastalıkları, diyabet ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.

KBB Uzmanı Dr. Landon Duyka, uyurken salya akmasının sık sık yaşandığı durumda doktora danışılması gerektiğinin altını çiziyor. "Bu, daha ciddi bir uyku bozukluğunun veya Parkinson gibi nörolojik bir rahatsızlığın belirtisi olabilir." diye uyarıyor

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 6

AĞIZDAN NEFES ALMA DA BU DURUMU TETİKLEYEBİLİR

Gece salya akmasının sık görülen nedenlerinden biri de ağızdan nefes almaktır. Bazı kişilerde burun yapısının dar olması veya burun septumundaki eğrilik nedeniyle burundan rahat nefes almak zorlaşabilir.

KBB Uzmanı Dr. Neil Hockstein "Burun septumu eğriliği, geniz eti büyümesi ya da benzeri bir nedenle tıkanıklık olabileceğinden şüpheleniyorsanız, ameliyatın gerekli olup olmayacağını değerlendirebilecek bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız faydalı olacaktır." diyor.

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 7

ASİT REFLÜSÜ GECE TÜKÜRÜK ÜRETİMİNİ ARTIRABİLİR

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan asit reflüsü de gece salya akmasının nedenleri arasında yer alıyor. Reflü durumunda vücut yemek borusunu korumak için daha fazla tükürük üretir.

Bu artış gece boyunca ağız içinde biriken tükürüğün dışarı akmasına yol açabilir. Reflü yaşayan kişilerde genellikle göğüste yanma, ağızda kötü tat veya gece öksürük gibi belirtiler de görülebilir.

Yastığınız neden ıslak? Uyurken salya akıtmak ciddi bir hastalık belirtisi olabilir! 8

UYURKEN AĞIZDAN SALYA AKMASI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Uyurken salya akması normal midir?
Zaman zaman görülen salya akması genellikle normal kabul edilir. Ancak durum sık tekrarlıyorsa bir uzmana danışılması önerilir.

Uyku apnesi salya akmasına neden olabilir mi?
Evet. Uyku apnesi olan kişilerde ağızdan nefes alma arttığı için gece salya akması görülebilir.

Ağızdan nefes almak neden salya akmasına yol açar?
Ağızdan solunum sırasında tükürük ağız içinde birikir ve özellikle yan pozisyonda uyurken dışarı akabilir.

Uyku pozisyonu salya akmasını etkiler mi?
Yan veya yüzüstü uyuyan kişilerde yerçekimi nedeniyle salya akma ihtimali daha yüksektir.

Mobil uygulamalarımızı indirin