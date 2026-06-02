Uykusuz gecelerin bedeli ağır: Beyniniz sizi sessizce kapatıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yapılan araştırmalar, yetersiz uyku sonrası yaşanan dikkat dağınıklığının yalnızca yorgunlukla ilgili olmadığını gösterdi. Beyin, uyku sırasında gerçekleştirmesi gereken temizlik sürecini uyanıkken telafi etmeye çalışırken kısa süreli dikkat kopmaları yaşanabiliyor.

MIT tarafından yürütülen ve Nature Neuroscience'ta yayımlanan araştırma, uykusuz kalan kişilerin dikkatlerinin dağıldığı anlarda beyinde beklenmedik bir süreç yaşandığını ortaya koydu. Araştırmacılar, beynin normalde derin uyku sırasında gerçekleştirdiği atık temizleme mekanizmasını uyanıkken devreye sokmaya çalıştığını belirledi. Ancak bu telafi girişimi, dikkat kaybı, yavaş tepki süreleri ve azalan zihinsel performansla birlikte ortaya çıkıyor.

BEYNİN TEMİZLİK SİSTEMİ UYKUDA ÇALIŞIYOR

Beyin omurilik sıvısı (Cerebrospinal fluid (CSF)), gün boyunca sinir hücrelerinde oluşan atık maddelerin uzaklaştırılmasında önemli rol oynuyor. Bilim insanları uzun süredir bu temizleme işleminin özellikle uyku sırasında aktif hale geldiğini biliyordu. Yeni araştırma ise uyku eksikliği yaşayan kişilerde bu sürecin kısmen uyanıklık sırasında da devreye girebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, yeterince uyumayan bireylerin beyninin eksik kalan temizlik görevini telafi etmeye çalıştığını belirtiyor. Ancak bu durum, zihinsel odaklanmanın geçici olarak bozulmasına neden oluyor.

DİKKATİN DAĞILDIĞI ANDA CSF HAREKETİ BAŞLIYOR

Çalışma kapsamında 26 gönüllü hem iyi dinlenmiş hem de bir gece uykusuz kaldıkları koşullarda test edildi. Katılımcıların beyin aktiviteleri EEG ve fonksiyonel MR görüntüleme yöntemleriyle eş zamanlı takip edildi.

Elde edilen veriler, dikkatin koptuğu anlarda beyin omurilik sıvısının (CSF) beyinden dışarı doğru hareket ettiğini ortaya koydu. Dikkat yeniden toplandığında ise sıvı akışı normale döndü. Araştırmacılara göre bu durum, beynin kısa süreliğine "uyku benzeri" bir duruma geçmeye çalıştığını gösteriyor.

MIT Tıp Mühendisliği Bölümü Doçenti Laura Lewis, bu süreci şöyle açıklıyor:

"Uykuya dalarsanız, beyin omurilik sıvısı (BOS) dalgaları normalde göremeyeceğiniz uyanıklık dönemine de sızmaya başlar. Ancak bu durum, dikkat kaybıyla birlikte gelir; bu sıvı akışı dalgasının olduğu anlarda dikkat dağılır."

SADECE BEYİN DEĞİL, TÜM VÜCUT ETKİLENİYOR

Araştırmada dikkat kayıplarının yalnızca zihinsel bir süreç olmadığı da görüldü. Bu anlarda kalp atış hızında yavaşlama, solunum hızında düşüş ve göz bebeklerinde daralma tespit edildi.

Özellikle göz bebeklerinin küçülmesinin, dikkat kaybı yaşanmadan yaklaşık 12 saniye önce başladığı belirlendi. Bu sonuç, uykusuzluğun yalnızca bilişsel performansı değil, vücudun birçok sistemini aynı anda etkilediğini ortaya koydu.

Lewis'e göre dikkat dağınıklığı sırasında yaşanan değişimler tüm organizmayı etkiliyor. "Dikkatiniz dağıldığında bunu algısal ve psikolojik olarak hissedebilirsiniz, ancak bu aynı zamanda beyin ve vücut genelinde meydana gelen bir olayı da yansıtıyor." diyor.

DİKKAT VE FİZYOLOJİ AYNI MERKEZDEN YÖNETİLİYOR

Bilim insanları, elde edilen bulguların dikkat, uyanıklık, kalp ritmi, solunum ve beyin sıvısı dolaşımını kontrol eden ortak bir sinir ağına işaret ettiğini düşünüyor.

Araştırmaya göre beynin çevreyi algılama ve tepki verme kapasitesi ile temel biyolojik süreçleri birbirinden bağımsız çalışmıyor. Uyku eksikliği arttığında bu sistemler birlikte etkileniyor ve dikkat performansında belirgin düşüş ortaya çıkıyor.

Çalışmanın ortak yazarı Lewis, tabloyu şu sözlerle özetledi:

"Bu sonuçlar bize, beynin çok üst düzey işlevleri olarak düşündüğümüz şeyleri -dikkatimiz, dünyayı algılama ve ona tepki verme yeteneğimiz- ve ayrıca beynin sıvı dinamiği, beyin genelindeki kan akışı ve kan damarlarının daralması gibi gerçekten temel fizyolojik süreçleri yöneten birleşik bir devre olduğunu düşündürüyor."

UYKUSUZLUK VE BEYİN SAĞLIĞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Uykusuzluk dikkat kaybına neden olur mu?
Evet. Araştırmaya göre yetersiz uyku, dikkat süresinin kısalmasına, odaklanma sorunlarına ve tepki sürelerinin yavaşlamasına yol açabiliyor. Özellikle uzun süreli uyanıklık halinde beynin dikkati sürdürme kapasitesi belirgin şekilde azalıyor.

Beyin omurilik sıvısının görevi nedir?
Beyin omurilik sıvısı, beyni korumanın yanı sıra gün içinde oluşan metabolik atıkların temizlenmesine yardımcı oluyor. Bu süreç özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor.

Uyku eksikliği yaşayan beyinde ne değişiyor?
Bilim insanları, uykusuz kalan beynin eksik kalan temizlik işlemlerini telafi etmek için kısa süreli uyku benzeri durumlara geçebildiğini belirtiyor. Bu sırada dikkat dağınıklığı ve performans düşüşü görülebiliyor.

Yetersiz uyku sadece zihinsel performansı mı etkiliyor?
Hayır. Araştırma sonuçları, dikkat kaybı anlarında kalp atış hızının yavaşladığını, solunumun değiştiğini ve göz bebeklerinin daraldığını gösteriyor. Bu durum, uykusuzluğun tüm vücudu etkileyen bir süreç olduğunu ortaya koyuyor.

Düzenli uyku beyin sağlığı için neden önemli?
Kaliteli uyku; hafıza, öğrenme, dikkat ve karar verme süreçlerinin sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor. Ayrıca beynin atık maddelerden arınmasına yardımcı olarak uzun vadeli nörolojik sağlığın korunmasında rol oynuyor.

