Uykusuz gecelerin bedeli ağır: Beyniniz sizi sessizce kapatıyor

Yapılan araştırmalar, yetersiz uyku sonrası yaşanan dikkat dağınıklığının yalnızca yorgunlukla ilgili olmadığını gösterdi. Beyin, uyku sırasında gerçekleştirmesi gereken temizlik sürecini uyanıkken telafi etmeye çalışırken kısa süreli dikkat kopmaları yaşanabiliyor.

MIT tarafından yürütülen ve Nature Neuroscience'ta yayımlanan araştırma, uykusuz kalan kişilerin dikkatlerinin dağıldığı anlarda beyinde beklenmedik bir süreç yaşandığını ortaya koydu. Araştırmacılar, beynin normalde derin uyku sırasında gerçekleştirdiği atık temizleme mekanizmasını uyanıkken devreye sokmaya çalıştığını belirledi. Ancak bu telafi girişimi, dikkat kaybı, yavaş tepki süreleri ve azalan zihinsel performansla birlikte ortaya çıkıyor.

BEYNİN TEMİZLİK SİSTEMİ UYKUDA ÇALIŞIYOR Beyin omurilik sıvısı (Cerebrospinal fluid (CSF)), gün boyunca sinir hücrelerinde oluşan atık maddelerin uzaklaştırılmasında önemli rol oynuyor. Bilim insanları uzun süredir bu temizleme işleminin özellikle uyku sırasında aktif hale geldiğini biliyordu. Yeni araştırma ise uyku eksikliği yaşayan kişilerde bu sürecin kısmen uyanıklık sırasında da devreye girebildiğini gösterdi. Araştırmacılar, yeterince uyumayan bireylerin beyninin eksik kalan temizlik görevini telafi etmeye çalıştığını belirtiyor. Ancak bu durum, zihinsel odaklanmanın geçici olarak bozulmasına neden oluyor.

DİKKATİN DAĞILDIĞI ANDA CSF HAREKETİ BAŞLIYOR Çalışma kapsamında 26 gönüllü hem iyi dinlenmiş hem de bir gece uykusuz kaldıkları koşullarda test edildi. Katılımcıların beyin aktiviteleri EEG ve fonksiyonel MR görüntüleme yöntemleriyle eş zamanlı takip edildi. Elde edilen veriler, dikkatin koptuğu anlarda beyin omurilik sıvısının (CSF) beyinden dışarı doğru hareket ettiğini ortaya koydu. Dikkat yeniden toplandığında ise sıvı akışı normale döndü. Araştırmacılara göre bu durum, beynin kısa süreliğine "uyku benzeri" bir duruma geçmeye çalıştığını gösteriyor. MIT Tıp Mühendisliği Bölümü Doçenti Laura Lewis, bu süreci şöyle açıklıyor: "Uykuya dalarsanız, beyin omurilik sıvısı (BOS) dalgaları normalde göremeyeceğiniz uyanıklık dönemine de sızmaya başlar. Ancak bu durum, dikkat kaybıyla birlikte gelir; bu sıvı akışı dalgasının olduğu anlarda dikkat dağılır."

SADECE BEYİN DEĞİL, TÜM VÜCUT ETKİLENİYOR Araştırmada dikkat kayıplarının yalnızca zihinsel bir süreç olmadığı da görüldü. Bu anlarda kalp atış hızında yavaşlama, solunum hızında düşüş ve göz bebeklerinde daralma tespit edildi. Özellikle göz bebeklerinin küçülmesinin, dikkat kaybı yaşanmadan yaklaşık 12 saniye önce başladığı belirlendi. Bu sonuç, uykusuzluğun yalnızca bilişsel performansı değil, vücudun birçok sistemini aynı anda etkilediğini ortaya koydu.