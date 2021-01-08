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Haberler Galeri Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu

Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu

Çocuklarını kontrol etmek isteyen anne ve babalar çocuklarının odalarına bebek monitörleri yerleştirdi. Uykudan uyanan anne çocuğunu kontrol etmek isterken, monitörde gördüğü görüntü sonrası babasıyla birlikte direk odaya koştu. Monitörlere bazen korku filmlerini aratmayan görüntüler yansıdı.

Giriş Tarihi: 08.01.2021 06:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:22
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Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu

Çocuklarının güvenliğini korumak için bebek kamerası kullanan aileler bazen hayatlarının şokunu yaşayabiliyor.

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Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu

Düşük ışık seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan göz yanıltıcı anlar adeta bir korku filmini andırıyor.

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Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu

İşte tüylerinizi diken diken edecek ilginç kareler...

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Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu
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Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu