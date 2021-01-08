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Uykudan uyanan anne ve baba hemen odaya koştu! Bebek kamerasındaki görüntü kan dondurdu
Çocuklarını kontrol etmek isteyen anne ve babalar çocuklarının odalarına bebek monitörleri yerleştirdi. Uykudan uyanan anne çocuğunu kontrol etmek isterken, monitörde gördüğü görüntü sonrası babasıyla birlikte direk odaya koştu. Monitörlere bazen korku filmlerini aratmayan görüntüler yansıdı.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 06:20Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 06:22