Utandıran görüntü: Maske-poşet-şişe...

'DENİZLERİMİZİ KİRLETMEYELİM'

Görüntülerin Kaş'a yakışmadığını belirten Tahsin Ceylan, ''Liman ve çevresindeki kıyısal alanlarda su altındaki durumu gözetlemek için dalışlar yapmıştım. Dalış sırasında insanların yoğun kullanımında olan liman ve yakınındaki kıyısal alanlarda alkollü içki şişeleri, maske, plastik atıklar, poşetler gibi deniz canlıları ve doğal yaşam için çok zararlı çöpler tespit ettik. Turizm sezonu olması nedeniyle özellikle tatilcileri de uyarıyoruz, denizlerimizi kirletmeyelim diye konuştu.