23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi.Türk sinemasının efsaneleşen yılları Yeşilçam filmleri hala tüm Türkiye için özel bir yere sahip. O dönemdeki imkanlarla çekilen filmlerdeki hatalar, yıllar sonra dikkatli izleyicilerin gözüne takılıyor. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsanevi isimlerin filmlerinde yer alan hataları görünce çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam filmlerinde 40 yıl sonra ortaya çıkan hatalar.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 09:49
  • 1
  • 134
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

  • 2
  • 134
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı başrolünde Cüneyt Arkın'ın rol aldığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

  • 3
  • 134
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

  • 4
  • 134
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

  • 5
  • 134
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!
Unutulmaz filmlerde inanılmaz hatalar! Bunu ilk kez göreceksiniz!

Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.