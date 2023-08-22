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Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu hastaneden fotoğraf paylaştı! Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! İşte ilk sözleri

İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi Yunus Yıldırım tarafından tam 32 yerinden bıçakla yaralanmıştı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi süren sosyal medya fenomeni, hastaneden bir kare paylaştı. Görüntüde elinde çeşitli yerlerde kesikler ve dikişler olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 11:33
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Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu hastaneden fotoğraf paylaştı! Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! İşte ilk sözleri

Korkunç olay 4 Ağustos'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı.

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Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu hastaneden fotoğraf paylaştı! Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! İşte ilk sözleri

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31), geçtiğimiz yıl evlendi ancak aralarında sık sık tartışmalar yaşandı.

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Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu hastaneden fotoğraf paylaştı! Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! İşte ilk sözleri

Daha önce de eşinin 'ölüm' tehditlerine maruz kalan Merve Veziroğlu Yıldırım ile Yunus Yıldırım arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu hastaneden fotoğraf paylaştı! Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! İşte ilk sözleri

Kavganın büyümesiyle birlikte Yunus Yıldırım mutfaktaki meyve bıçağını kaptı. Genç kadına saldırdı. Merve Veziroğlu'nu yatak odasında tam 32 yerinden bıçakladı.

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Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu hastaneden fotoğraf paylaştı! Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! İşte ilk sözleri

Polis ekiplerinin olay yerine gitmesiyle gözaltına alınan Yunus Yıldırım, tutuklandı. Merve Veziroğlu Yıldırım ise hastanede yoğun bakıma alındı.