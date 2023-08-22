22 Ağustos 2023, Salı
Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu hastaneden fotoğraf paylaştı! Eşi 32 yerinden bıçaklamıştı! İşte ilk sözleri
İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi Yunus Yıldırım tarafından tam 32 yerinden bıçakla yaralanmıştı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi süren sosyal medya fenomeni, hastaneden bir kare paylaştı. Görüntüde elinde çeşitli yerlerde kesikler ve dikişler olduğu görüldü.
Giriş Tarihi: 22.08.2023 11:33
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14