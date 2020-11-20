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Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...

Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı, zıpkınla balık avladığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Avladığı aslan balığının temizlemeye çalıştığı dikeni, Özsarı'nın eline batınca zehirlenerek hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:52
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Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...

Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı.

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Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...

Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle yaralanmıştı.

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Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...

Önceki gün Kemer'den tekneyle denize açılan ve dalış yapan Özsarı, zıpkınla bir aslan balığı avladı.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Balığı tekneye çıkaran Özsarı'nın parmağına, aslan balığının dikeni battı. Zehirli diken nedeniyle bir süre acı çeken ve sıcak su kaynatarak, parmağına pansuman yapan Özsarı, acısı dinmeyince hastaneye gitti.

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Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...

Aslan balığını avladığı anı ve acı çektiği anları da görüntüleyen Özsarı, "Çekimler sırasında yemek için vurduğum aslan balığının dikenlerini kesmek için tutarken parmağıma battı.

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Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...

Parmağım diğer parmağımın iki katına yakın şişti. Çekime devam edecekken acıdan dolayı duramadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım" dedi.