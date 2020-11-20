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20 Kasım 2020, Cuma
Haberler Galeri Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...
Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı kabusu yaşadı! Zıpkınla avladığı balık zehirledi...
Ünlü Youtuber Çağdaş Özsarı, zıpkınla balık avladığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Avladığı aslan balığının temizlemeye çalıştığı dikeni, Özsarı'nın eline batınca zehirlenerek hastanelik oldu.
Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:52