18 Mayıs 2022, Çarşamba
Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden spiker Özlem Sarıkaya Yurt 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yurt'un akrabalarının yanı sıra arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri de cenazede saf tuttu. Gözyaşları sel olup akarken annesinin sözleri yürek yaktı.
Giriş Tarihi: 18.05.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 16:15
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