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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden spiker Özlem Sarıkaya Yurt 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yurt'un akrabalarının yanı sıra arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri de cenazede saf tuttu. Gözyaşları sel olup akarken annesinin sözleri yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 18.05.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 16:15
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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı

Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 39 yaşında yenik düşen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı

Yurt için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde tören düzenlendi. Merhumenin annesi Pervin ve babası Sabit Sarıkaya ile kayınvalidesi Müfide, kayınbabası Abbas ve eşi Yiğit Yurt burada taziyeleri kabul etti.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı

Vefat eden genç spikerin yakınları, cami avlusunda tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bazı yakınları da Yurt'un tabut önündeki fotoğrafını öptü. Yakalarında Yurt'un fotoğrafını taşıyan sevenleri, burada dua etti.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı

Cenaze namazında Yurt'un akrabalarının yanı sıra arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri de saf tuttu.

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Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı

Törende gözyaşı döken NTV spikeri Seda Öğretir, Yurt'un büyük bir kayıp olduğunu söyledi.