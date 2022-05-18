Ünlü spiker Özlem Sarıkaya Yurt’a acı veda! Gözyaşları sel oldu annesinin sözleri yürek yaktı

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden spiker Özlem Sarıkaya Yurt 39 yaşında hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yurt'un akrabalarının yanı sıra arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri de cenazede saf tuttu. Gözyaşları sel olup akarken annesinin sözleri yürek yaktı.