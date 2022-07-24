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Haberler Galeri Ünlü borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup'a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

Ünlü borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup'a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz aylarda yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktarda ve farklı tarihlerde yaptığı işlemler şüpheli görüldü. Ünlü kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı hakkında suç duyurusunda bulundu. Simge Sütşurup, 1 gün içinde yatırdığı 13 milyon lirayı 3. kişilere aktarmakla suçlanıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.07.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 06:57
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Ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz günlerde yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktar ve farklı tarihlerde yaptığı işlemlerde usulsüzlük belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, ünlü borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup, söz konusu işlemleri gerçekleştiriyordu.

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Ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

İddiaya göre geçtiğimiz 21 Aralık günü 12 milyon 735 bin 500 lira yatırımıyla toplamda bir adedi 0.326 lira olan ünlü bir alt koinden 39 bin 140 adet alan Sütşurup, 8 Şubat günü parasının yarısını çekti. Bu transfer sonrası para üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldı.

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Ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

"1.4 MİLYON LİRA ZARARIM VAR, PARAMI ÇEKEMEDİM"

Terörizmin finansmanın ve kara para aklanmasının önlenmesi kapsamında Simge Sütşurup tarafından kullanıldığı belirlenen kullanıcının hesabı öncece askıya alındı.

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Ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

Ardından kullanıcı Sütşurup, MASAK'a ihbar edildi. Bu durumu öğrenen Sütşurup, Noter aracılığıyla ünlü şirkete ihtarname çekti. Sütşurup ihtarnamede, şüpheli işlem nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira zarara uğradığını, parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini ifade etti.