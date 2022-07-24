Ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup’a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor

İddiaya göre geçtiğimiz 21 Aralık günü 12 milyon 735 bin 500 lira yatırımıyla toplamda bir adedi 0.326 lira olan ünlü bir alt koinden 39 bin 140 adet alan Sütşurup, 8 Şubat günü parasının yarısını çekti. Bu transfer sonrası para üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldı.