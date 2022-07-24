24 Temmuz 2022, Pazar
Ünlü borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup'a para aklama suçlaması! Paraları kriptoda aklıyor
Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz aylarda yüksek meblağlarla işlem yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek miktarda ve farklı tarihlerde yaptığı işlemler şüpheli görüldü. Ünlü kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup'un kızı hakkında suç duyurusunda bulundu. Simge Sütşurup, 1 gün içinde yatırdığı 13 milyon lirayı 3. kişilere aktarmakla suçlanıyor.
Giriş Tarihi: 24.07.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 06:57
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