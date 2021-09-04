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Ümraniye'de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3'ü bebek 6 kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocuklarında içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 12:02
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Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3’ü bebek 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda meydana geldi. 34 CCU 638 plakalı otomobilin sürücüsü Sönmez Karaca, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Medine Tacar yönetimindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile çarptı.

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Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3’ü bebek 6 kişi yaralandı

Kazada, Tacar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3'ü bebek ve çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3’ü bebek 6 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında, ambulans sürücüsü olduğu öğrenilen bir kişi görüntü çeken basın mensuplarına engel olmaya çalışınca, kazazedelerin yakınları da gazetecilere tepki gösterdi.

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Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3’ü bebek 6 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3’ü bebek 6 kişi yaralandı

KAZAZEDELERİN YAKINLARI, ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SALDIRDI
Ayrıca, polisin alkol testi sırasında kazazedelerin yakınları, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Sönmez Karaca'ya tekme tokat saldırdı.