04 Eylül 2021, Cumartesi
Ümraniye'de alkollü sürücüye dayak! Kazada 3'ü bebek 6 kişi yaralandı
İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocuklarında içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 12:02
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