19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

UFO'lar gerçek mi? Dehşete düşüren fotoğraf!

Son zamanlarda ortaya çıkan UFO görüntüleri sosyal medyayı sallıyor. UFO'ların gerçek olup olmadığı hakkında her zaman tartışmalar yaratılıyor ve genelde üst düzey yetkililerin yaptığı açıklama sonunda, görüntüler yalanlanıyor. Şimdi ise ABD'den yeni bir açıklama geldi ve UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz yönünde oldu. Uzaylılar gerçek mi? UFO görüntüleri gerçek mi?

Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:19
  • 1
  • 103
UFO'lar gerçek mi? Dehşete düşüren fotoğraf!

2017 yılının Aralık ayında ortaya çıkan bazı UFO görüntüler vardı ve bu görüntüler New York Times gibi basın kuruluşları tarafından da yayınlanmıştı.

  • 2
  • 103
UFO'lar gerçek mi? Dehşete düşüren fotoğraf!

Ortaya çıkan görüntülerde çok küçük karartı yer alıyordu. Açıklamalara göre bu görüntüler ABD Deniz Kuvvetleri pilotları tarafından çekilmişti.

  • 3
  • 103
UFO'lar gerçek mi? Dehşete düşüren fotoğraf!

Live Science isimli sitenin haberine göre, ABD Deniz Kuvvetleri'inden Joseph Gradisher isimli bir sözcünün yaptığı açıklamada, o görüntülerin gerçek olduğu ve UFO'ların varlığının kabul edilmesi gerektiği yönünde oldu.

  • 4
  • 103
UFO'lar gerçek mi? Dehşete düşüren fotoğraf!

Yapılan açıklamalarda, "Donanma bu videolarda yer alan objeyi tanımlanamayan hava cisim olarak adlandırıyor."

  • 5
  • 103
UFO'lar gerçek mi? Dehşete düşüren fotoğraf!

"'Tanımlanamayan uçan cisim terimi kullanılıyor çünkü çeşitli askeri kontroldeki eğitim bölgesine girdiği, bulunduğu gözlemlenen yetkisiz, tanımlanamayan hava araçlarını, nesneleri gördüğümüz, gözlemlediğimiz durumlarda temel tanımlamayı veriyor."