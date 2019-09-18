UFO'lar gerçek mi? Dehşete düşüren fotoğraf!

Son zamanlarda ortaya çıkan UFO görüntüleri sosyal medyayı sallıyor. UFO'ların gerçek olup olmadığı hakkında her zaman tartışmalar yaratılıyor ve genelde üst düzey yetkililerin yaptığı açıklama sonunda, görüntüler yalanlanıyor. Şimdi ise ABD'den yeni bir açıklama geldi ve UFO görüntülerinin gerçek olduğunu kabul etmemiz yönünde oldu. Uzaylılar gerçek mi? UFO görüntüleri gerçek mi?