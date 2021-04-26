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Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

Arnavutluk'ta trafiğe kapalı İskenderbey meydanına uyuşturucu etkisindeki bir sürücü aracıyla daldı. Birçok kez kaza yapan ve durdurulamayan sürücüyü açık camdan içeriye uçan tekme atan 22 yaşındaki bir genç durdurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:18
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Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

Olayın adresi Arnavutluk'un başkenti Tiran. Uyuşturucu etkisi altında olan sürücü ülkenin meşhur noktalarından İskenderbey meydanına girdi.

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Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

32 yaşındaki sürücü birçok kez kaza yaptı aracı ağır hasar aldı.

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Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

Ancak yine de durmayan Arben Mema isimli sürücü her seferinde kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların elinden kurtulmayı başardı.

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Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

Ancak 22 yaşındaki bir genç devreye girdi.

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Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

Aracın açık camından içeriye doğru zıpladı uçan tekme atarak sürücüyü etkisiz hale getirdi.