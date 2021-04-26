Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

Olayın adresi Arnavutluk'un başkenti Tiran. Uyuşturucu etkisi altında olan sürücü ülkenin meşhur noktalarından İskenderbey meydanına girdi. 32 yaşındaki sürücü birçok kez kaza yaptı aracı ağır hasar aldı. Ancak yine de durmayan Arben Mema isimli sürücü her seferinde kendisini durdurmaya çalışan vatandaşların elinden kurtulmayı başardı. Ancak 22 yaşındaki bir genç devreye girdi. Aracın açık camından içeriye doğru zıpladı uçan tekme atarak sürücüyü etkisiz hale getirdi. Olayın ardıdnan Başbakan Edi Rama ile görüşen 22 yaşındaki genç kahraman ilan edildi. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Saniyeler sonrası ne olduğunu merak edeceğiniz bu karelerin hepsi birbirinden enteresan. Dehşet anına saniyeler kala yakalanan bu anlar sosyal medyayı sallıyor. Bir atın kadına attığı yumruğu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte görenlere 'yok artık' dedirten birbirinden ilginç fotoğraflar... Başarılı bir fotoğrafçının en önemli özelliği başkalarının göremediği bir şeyi görüp, zamanında kayıt altına almaktır. Öte yandan ilgi çekici bir fotoğraf çekmek aylar sürebileceği gibi bazen de fotoğrafçının 1 saniyesini alabilir. İşte sosyal medya kullanıcılarının tam zamanında çektiği kareler...