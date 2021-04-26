Uçan tekme attı! Kahraman ilan edildi

Arnavutluk'ta trafiğe kapalı İskenderbey meydanına uyuşturucu etkisindeki bir sürücü aracıyla daldı. Birçok kez kaza yapan ve durdurulamayan sürücüyü açık camdan içeriye uçan tekme atan 22 yaşındaki bir genç durdurdu.