18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!

Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!

Son dakika: Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle... Rusya, ordu envanterine yeni bir silah daha kazandırıyor. Yüzebilen tank yapan Rusya, yeni teknoloji harikasıyla Karadeniz kıyılarında gövde gösterisi yaptı. İşte başta ABD olmak üzere, dünyada deprem etkisi yaratan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 17:05
  • 1
  • 56
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!

Rusya, silah teknolojisinde çıtayı başka bir seviyeye çıkardı. Yüzebilen tank yapan ülke, bununla Karadeniz kıyılarında ABD'ye karşı gövde gösterisi yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 56
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Rus ordusu, geçen hafta Baltık Denizi ve Beyaz Deniz'de gerçekleşen tatbikatta 'Thundering' savaş gemisinden Poliment-Redut füzelerini ateşledi.
  • 3
  • 56
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Füze denemelerinin görüntüleri dünyada büyük ses getirdi, tatbikatta ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin'in en çok övündüğü Zirkon füzesi de gemiden fırlatıldı.
  • 4
  • 56
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Dünya medyasında manşetten verilen yeni görüntülerin adresi ise, Karadeniz. Rusya uçabilen ve yüzebilen tankı Sprut-SDM1'i Karadeniz kıyısında test etti.
  • 5
  • 56
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!
Rostec tarafından paylaşılan video kaydında, Sprut-SDM1 tankının savaş uçağından paraşütle bırakıldığı görülüyor. Paraşütteki tankın içinde üç askerin bulunduğu açıklandı.