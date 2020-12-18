Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle!

Son dakika: Uçan tank Karadeniz semalarında! Savaş teknolojisinde çığır açan hamle... Rusya, ordu envanterine yeni bir silah daha kazandırıyor. Yüzebilen tank yapan Rusya, yeni teknoloji harikasıyla Karadeniz kıyılarında gövde gösterisi yaptı. İşte başta ABD olmak üzere, dünyada deprem etkisi yaratan o görüntüler...