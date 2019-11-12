12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Dünyanın en güvenli yolculuk şekli olarak görülen uçak yolculuğundan sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkesi şoke etti. Özellikle uçakla uzun saatler süren yolculuğa çıkanların neden olduğu görüntüler internet dünyasını salladı. Uçak seyahatindeki yolcuların görüntülerini paylaşan sosyal medya hesabı yeni görüntüleri paylaştı. Bir yolcunun yaptıkları ise adeta mide bulandırdı. İşte uçaklardan yolcuların şoke eden görüntüleri.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 21:40
  • 1
  • 168
Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Uçakla yolculuk eden bazı yolcuların sergilemiş oldukları davranışlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Uçaklardan paylaşılan iğrenç görüntüler herkesi şoke etti. Özellikle uçakla uzun saatler süren yolculuğa çıkanların neden olduğu görüntüler internet dünyasını salladı.

  • 2
  • 168
Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Uçak seyahatindeki yolcuların görüntülerini paylaşan sosyal medya hesabı yeni görüntüleri paylaştı. Bir yolcunun yaptıkları ise adeta mide bulandırdı.

  • 3
  • 168
Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı...

  • 4
  • 168
Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi.

  • 5
  • 168
Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Yolcuların rahatsız olduğu görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.