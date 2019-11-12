Uçakta şoke eden görüntü! Bu fotoğraf sosyal medyayı salladı

Dünyanın en güvenli yolculuk şekli olarak görülen uçak yolculuğundan sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkesi şoke etti. Özellikle uçakla uzun saatler süren yolculuğa çıkanların neden olduğu görüntüler internet dünyasını salladı. Uçak seyahatindeki yolcuların görüntülerini paylaşan sosyal medya hesabı yeni görüntüleri paylaştı. Bir yolcunun yaptıkları ise adeta mide bulandırdı. İşte uçaklardan yolcuların şoke eden görüntüleri.