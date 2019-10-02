Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı. Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Uçaklardan yansıyan fotoğraflar sosyal medyada da büyük tepki gördü. İşte yolcuları ve sosyal medya kullanıcılarını rahatsız eden o fotoğraflar.