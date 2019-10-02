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Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı. Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Uçaklardan yansıyan fotoğraflar sosyal medyada da büyük tepki gördü. İşte yolcuları ve sosyal medya kullanıcılarını rahatsız eden o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 02.10.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 13:03
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Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

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Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

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Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

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Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Bazı kullanıcılar da bu tip davranışlar sergileyen yolcuların uçağa dahi alınmaması gerektiğini savundu.

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Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

İşte o fotoğraflardan bazıları...