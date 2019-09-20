Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...

Uçaklarla ilgili herkesin gözünden kaçan gerçek şaşırttı. Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? Uçakların pek çok özelliği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. MailOnline Travel hiç fark etmediğimiz fakat hayat kurtarma potansiyeline sahip olan detayları sıraladı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 07:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





