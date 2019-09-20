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Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...

Uçaklarla ilgili herkesin gözünden kaçan gerçek şaşırttı. Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? Uçakların pek çok özelliği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. MailOnline Travel hiç fark etmediğimiz fakat hayat kurtarma potansiyeline sahip olan detayları sıraladı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 07:14
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Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...

UÇAĞA BİNECEKLER, BUNLARA DİKKAT!

Cam oyuğu: Kabin basıncı ve dışarısının basıncı her zaman çok farklıdır.

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Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...

Kabin basıncını yolcuların bulunabileceği seviyede tutmak için uçak camları dış, orta ve iç olmak üzere 3 katmandan oluşur.

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Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...

Orta ve dış katmanlar arasında bir boşluk vardır. Bu da tüm diğer önlemeler gibi basıncı ayarlamaya yardım eder.

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Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...

Kanat kancası: Çoğu uçağın kanatlarında sarı kancalar vardır. Bu kancalar kanatlar üzerinden cankurtaran salına tahliye sırasında kullanılıyor.

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Uçaklarla ilgili gerçek şaşkına çevirdi! Herkesin gözünden kaçıyor...

Suya batma iniş sırasında yolcular bu ip sayesinde bota inebilir.