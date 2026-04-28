Uçakların gökyüzünde bıraktığı beyaz izler, yani yoğunlaşma izleri, iklim üzerinde doğrudan ısıtıcı etki oluşturuyor. Bu izler kısa ömürlü olsa da geniş alanlara yayıldığında güçlü bir ısınma etkisi yaratıyor. Özellikle yoğun hava trafiğinin olduğu bölgelerde bu etki belirginleşiyor. Bilimsel veriler, uçuşların iklim üzerindeki toplam etkisinde bu izlerin kritik rol oynadığını gösteriyor.

Bu izlerin oluşması için düşük sıcaklık ve yüksek nem şarttır. Bu nedenle Avrupa, Kuzey Atlantik ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde daha sık görülür.

Yoğunlaşma izleri, uçakların yaklaşık 10-11 kilometre yükseklikte bıraktığı buz kristalli bulutlardır. Soğuk ve nemli atmosferde, motorlardan çıkan su buharı ve parçacıklar hızla yoğunlaşır ve donar. Bu süreç sonucunda gökyüzünde uzun beyaz çizgiler oluşur.

Bu ince bulutlar iki yönlü etki üretir. Güneş ışığını kısmen yansıtarak soğutma etkisi oluşturur. Ancak aynı zamanda Dünya'dan yayılan ısıyı atmosferde tutar. Küresel ölçekte bakıldığında, ısıyı hapsetme etkisi baskın gelir. Bu nedenle yoğunlaşma izleri genel olarak iklimi ısıtan bir faktör olarak kabul edilir.

KISA ÖMÜRLÜ AMA GÜÇLÜ ETKİ

Kuru havada bu izler dakikalar içinde kaybolur ve etkisi sınırlı kalır. Ancak nemli atmosferde saatlerce kalabilir ve geniş alanlara yayılır. Bu durumda uçak izi sirüs (cirrus) bulutları oluşur. Bu bulutlar bazen bir ülke büyüklüğünde alanı kaplayabilir. Etkileri ise onlarca hatta yüzlerce ton karbondioksite eşdeğer ısınma yaratabilir.

Yoğunlaşma izleri kısa süreli ama güçlü etki üretir. Karbondioksit ise daha uzun vadede etkili olur. Bir uçuşun ilk aşamasında ısınmanın büyük kısmı bu izlerden kaynaklanır. Yıllar içinde ise karbondioksit etkisi baskın hale gelir. Bu durum, havacılık kaynaklı iklim etkisinin iki aşamalı ilerlediğini gösterir.