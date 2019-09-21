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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 16:56
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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

34 yaşındaki ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, geçtiğimiz günlerde uçakta yaşadığı ilginç anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

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Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

İlk kez bir uçak seyahatinde böyle bir şey yaşadığını söyleyen ünlü sporcunun, o sırada hangi hava yolu firmasıyla seyahat ettiği bilinmiyor.