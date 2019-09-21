BİZE ULAŞIN
Uçak tuvaletinde rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı
ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 21.09.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 16:56
- 1
- 179
- 2
- 179
- 3
- 179
- 4
- 179
- 5
- 179