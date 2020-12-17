Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uçak kamyonete çarptı dünya bu kazayı konuşuyor! Görenler hayrete düştü Uçak kamyonete çarptı dünya bu kazayı konuşuyor! Görenler hayrete düştü
Çok konuşulan kazalar arasına öyle bir tanesi eklendi ki, görenler inanmakta zorluk çekti. Bir uçak ve kamyonetin çarpışması dünya çapında yankı uyandırdı. Dünya genelinde trafikte öyle kazalar gerçekleşiyor ki şaşırmamak elde değil.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:39
Trafik kazaları dünyanın her yerinde meydana gelirken, eşine az rastlanır bir kaza haberi milyonları şaşkına çevirdi. Bir uçağın kamyonet ile çarpışması görenleri inanmakta güçlük çektirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya genelinde meydana gelen ve yok artık dedirten bazı trafik kazalarını sizler için derledik.