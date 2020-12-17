Uçak kamyonete çarptı dünya bu kazayı konuşuyor! Görenler hayrete düştü

Çok konuşulan kazalar arasına öyle bir tanesi eklendi ki, görenler inanmakta zorluk çekti. Bir uçak ve kamyonetin çarpışması dünya çapında yankı uyandırdı. Dünya genelinde trafikte öyle kazalar gerçekleşiyor ki şaşırmamak elde değil.