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Uçağa binecekler buna çok dikkat etmeli! Herkesin gözünden kaçıyor ama...

Uçakla yolculuk yapmak uzun yol için günümüzde en sık kullanılan ulaşım şekli oldu. Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? Uçakların pek çok özelliği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. MailOnline Travel hiç fark etmediğimiz fakat hayat kurtarma potansiyeline sahip olan detayları sıraladı. Cam oyuğu ya da kanat kancasını farkı herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 13:20
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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...

UÇAĞA BİNECEKLER, BUNLARA DİKKAT!

Cam oyuğu: Kabin basıncı ve dışarısının basıncı her zaman çok farklıdır.

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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...

Kabin basıncını yolcuların bulunabileceği seviyede tutmak için uçak camları dış, orta ve iç olmak üzere 3 katmandan oluşur.

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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...

Orta ve dış katmanlar arasında bir boşluk vardır. Bu da tüm diğer önlemeler gibi basıncı ayarlamaya yardım eder.

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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...

Kanat kancası: Çoğu uçağın kanatlarında sarı kancalar vardır. Bu kancalar kanatlar üzerinden cankurtaran salına tahliye sırasında kullanılıyor.

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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Herkesin gözünden kaçıyor ama...

Suya batma iniş sırasında yolcular bu ip sayesinde bota inebilir.