Uçağa binecekler buna çok dikkat etmeli! Herkesin gözünden kaçıyor ama...

Uçakla yolculuk yapmak uzun yol için günümüzde en sık kullanılan ulaşım şekli oldu. Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? Uçakların pek çok özelliği hakkında en ufak bir fikrimiz yok. MailOnline Travel hiç fark etmediğimiz fakat hayat kurtarma potansiyeline sahip olan detayları sıraladı. Cam oyuğu ya da kanat kancasını farkı herkesi şaşırttı.