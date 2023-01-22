22 Ocak 2023, Pazar
Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?
Üç aylar orucu, Recep ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam alemi açısından büyük öneme sahip mübarek üç ayların manevi iklimine girildi. Bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, üç aylar orucu hakkında bazı sorulara yanıt arıyor. Üç aylar orucu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:34
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