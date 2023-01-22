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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucu, Recep ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam alemi açısından büyük öneme sahip mübarek üç ayların manevi iklimine girildi. Bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, üç aylar orucu hakkında bazı sorulara yanıt arıyor. Üç aylar orucu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:34
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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılı üç ayların başlangıcı 23 Ocak Pazartesi günü olacak. Recep ayı ile başlayacak mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda en çok aranılanlar arasında "üç aylar orucu" yer aldı. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

3 AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2023 3 aylar orucu kaç gün tutulur? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).