Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

"ÜLKENİN BÜTÜN AVUKATLARI OLARAK BİR KURŞUN YEDİK"



Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, "Bu cinayet şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, dünyaya bir şeyler anlatması gereken bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün avukatları olarak bir kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik. Bundan hepimiz ders almalıyız. Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu ana kadar yapılanlardan ibaret olmamalı. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.