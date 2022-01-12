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Haberler Galeri Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören gerçekleştirildi. Törende açıklamalarda bulunan Yıldız'ın acılı annesi Elvan Yıldız, "Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" diye konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:43
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Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in canice öldürdüğü 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız için Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören yapıldıç Dilara Yıldız'ın cenazesi saat 12.00'da İstiklal Caddesi'ndeki baro binası önüne getirildi.

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Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kız kardeşi Merve Yıldız, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ile meslektaşları katıldı.

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Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

"KIZIMI TEHDİT EDİYORDU"

Anne Elvan Yıldız, "Benim çocuğum hiç yerine öldü. Çok ceza almasını istiyorum, oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük. Acımla birlikte öfkem de çok büyük. Yavrumu boş yere öldürdü, cani. Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" dedi.

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Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

"ÜLKENİN BÜTÜN AVUKATLARI OLARAK BİR KURŞUN YEDİK"

Törende konuşan İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, "Bu cinayet şimdiye kadar işlenen cinayetlerden çok farklı. Bize, dünyaya bir şeyler anlatması gereken bir cinayet. Bizler bu ülkenin bütün avukatları olarak bir kurşun yedik. Bu kez kurşunu biz yedik. Bundan hepimiz ders almalıyız. Kadın cinayetlerini önlemeye yönelik olarak alınan önlemler şu ana kadar yapılanlardan ibaret olmamalı. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayana kadar barolar olarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi adına hukukçular olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

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Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum

Törenin ardından Dilara Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Bafra İlçesi'nin Aktekke Köyü gönderildi.