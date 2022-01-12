12 Ocak 2022, Çarşamba
Tuzla’da eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın annesi: Ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum
İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören gerçekleştirildi. Törende açıklamalarda bulunan Yıldız'ın acılı annesi Elvan Yıldız, "Gerekli cezayı alsın, hiç dışarıya çıkmamasını istiyorum, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum. Kızımı tehdit ediyordu" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 13:43
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