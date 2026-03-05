TÜVTÜRK’teki kavgada polis memuru hayatını kaybetmişti! Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Raporuyla netleşecek
Ankara'da TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda çıkan tartışmada darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybettmişti. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.
Türkiye'yi yasa boğan olayda polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetti. Ankara'da TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda çıkan tartışma sonrası darbedildiği öne sürülen Keskin'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
SON SÖZÜ ADLİ TIP SÖYLEYECEK
Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma kapsamında hazırlanan ilk otopsi raporu ile olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, Keskin'in kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Dosyayı inceleyecek olan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan, Keskin'in olay sırasında maruz kaldığı darbe ve yaralar ile ölümü arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının ayrıntılı şekilde belirlenmesi talep edildi.
SORUMLULAR TESPİT EDİLECEK
Başsavcılık, yapılacak kapsamlı tıbbi incelemenin ardından hazırlanacak kesin raporun soruşturma dosyasına sunulmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun, olayda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesi ve isnat edilen suçun niteliğinin belirlenmesinde belirleyici olacağı ifade edildi.
DOĞAL ÖLÜM MÜ ARAŞTIRILACAK
Gelecek kati raporun, olayda kusuru bulunan şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesinde ve üzerlerine atılı suç vasfının tayin edilmesinde önemli rol oynayacağı belirtildi.