TÜVTÜRK’teki kavgada polis memuru hayatını kaybetmişti! Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Raporuyla netleşecek

TEKNİK VERİLERLE ORTAYA KONULACAK Uzman heyetin gerçekleştireceği incelemede, polis memuru Keskin'in uğradığı fiziki müdahale ile ölüm arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi olup olmadığı, teknik verilerle ortaya konulacak.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Melih Okan Keskin kimdir?

Cevap: Melih Okan Keskin, Ankara'da görev yapan bir polis memuruydu.

Soru: Olay ne zaman meydana geldi?

Cevap: Olay 2 Şubat'ta Ankara'daki TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda yaşandı.

Soru: Olay nerede gerçekleşti?

Cevap: Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda meydana geldi.

Soru: Tartışma nasıl başladı?

Cevap: Soruşturma dosyasına göre Keskin, aracını muayene ettirmek için gittiği istasyonda çalışanlarla tartışma yaşadı ve olay kavgaya dönüştü.

Soru: Melih Okan Keskin ne zaman hayatını kaybetti?

Cevap: Yaralanarak hastaneye kaldırılan Keskin, 5 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Soru: Olayla ilgili kimler gözaltına alındı?

Cevap: Olayla ilgili S.A., M.Y. ve Y.K. gözaltına alındı.