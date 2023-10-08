Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her kavanoza 5'er tane koymanız yeterli! 

KALİTELİ MALZEME SEÇİMİ

Turşu yaparken kullanacağınız sebzelerin ve diğer malzemelerin taze ve kaliteli olmasına özen gösterin. Kalitesiz veya bozulmuş malzemelerle yapılan turşular, daha çabuk bozulabilir.

DOĞRU TUZ KULLANIMI

Turşu yapımında kullanılan tuz, turşuların dayanıklılığını artıran bir faktördür. Tuz, sebzelerden suyun çıkmasını sağlar ve oluşan tuzlu ortamda zararlı mikroorganizmaların gelişmesini engeller. Doğru tuz miktarını kullanarak dengeli bir tuzluluk elde edin.