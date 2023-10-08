08 Ekim 2023, Pazar
Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her kavanoza 5'er tane koymanız yeterli!
Evde lezzetli ve kıtır kıtır turşular yapmak istiyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Marketten aldığınız turşulardan daha sağlıklı ve lezzetli olan bu tarif, sizi beklemeye değecek. Sadece 5 gün beklemeniz yeterli ve turşularınız mükemmel bir tada sahip olacak. Ayrıca, turşu erimemesi için turşucuların sıklıkla kullandığı gizli püf noktalarını öğrenerek, turşularınızın her zaman tazeliğini koruyacağınızdan emin olabilirsiniz. İşte ev yapımı katur kutur turşular için yapmanız gerekenler...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 16:03
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