11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde

Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 7 sene önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere bindiği minibüste vahşice katledilen üniversiteli Özgecan Aslan, ailesi ve yakınları tarafından kabristanda anıldı. Acısı dinmeyen anne Songül Aslan, "Her dakika, her saniye bu acı içimizde. Çok kötü bir duygu, Allah kimsenin başına vermesin. Allah kadınlarımıza yardım etsin" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 15:33
  • 1
  • 13
Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde

Mersin Tarsu'ta, 11 Şubat 2015 tarihinde, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere bindiği minibüste canice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde

Kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine ziyarete gelen Songül- Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları, Özgecan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Aslan çifti, kızlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı.

  • 3
  • 13
Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde

"KADINI YOK ETMEK DEMEK, VATANI YOK ETMEK DEMEK"

Kızı Özgecan için dua eden baba Mehmet Aslan, "Bütün öldürülmüş, katledilmiş kadınlarımızın mekanı cennet olsun. Kabirleri nur olsun. Kadın dünyada dişil enerjiyi temsil eden bir varlık. Kadın olmazsa yani dişil güç olmazsa eril güç yani erkek bir hiçtir. Kadın üretkenliğin, kültürün, bilginin, sanatın, geleceğin ışığıdır. Kadın geleceğin güneşidir; dünyayı aydınlatandır, dünyayı aydınlatacak olanları yetiştirenlerdir. Dünyada karşılıksız seven, karşılıksız veren, bütün cefaları, çileleri çeken, göğüsleyebilen tek varlıktır. Kadın yardır, topraktır, vatandır. Kadına şiddet uygulamak, yok etmek demek; üretkenliği yok etmek, geleceği, bilgiyi, kültürü, yok etmek demektir. Kadını yok etmek demek, vatanı yok etmek demek. Kadına yapılan saldırı, vatana karşı yapılan bir saldırıdır. Allah bu vatanın, bu milletin, bu kadınların yardımcısı olsun" dedi.

  • 4
  • 13
Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde

"ACIMIZ HER SANİYE İÇİMİZDE"

Anne Songül Aslan da "Acımız ilk günkü gibi hep aynı, hiç bitmiyor. Her dakika, her saniye bu acı içimizde. Çok kötü bir duygu, Allah kimsenin başına vermesin. Allah kadınlarımıza yardım etsin. Dolmuşa binip evine geliyordu. Masumdu, akıllı kızımdı" diye konuştu.

  • 5
  • 13
Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde