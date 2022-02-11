11 Şubat 2022, Cuma
Türkiye’nin yüreğinde yara: Özgecan Aslan aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu| Özgecan’ın annesi: Her saniye bu acı içimizde
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 7 sene önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere bindiği minibüste vahşice katledilen üniversiteli Özgecan Aslan, ailesi ve yakınları tarafından kabristanda anıldı. Acısı dinmeyen anne Songül Aslan, "Her dakika, her saniye bu acı içimizde. Çok kötü bir duygu, Allah kimsenin başına vermesin. Allah kadınlarımıza yardım etsin" dedi.
Giriş Tarihi: 11.02.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 15:33
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