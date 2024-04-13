Türkiye'nin şehir haritası güncellendi! İl dağılımı değişti: 82, 83, 84 plakanın sahipleri...

2024 yılında, il olma potansiyeli yüksek olan 76 ilçe, özenle belirlenen kriterlere göre titizlikle sıralandı. Bu kriterler arasında nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi faktörler bulunuyordu. Belirlenen ilçelerin il olma potansiyeline sahip olması, sadece yerel yönetimler için değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.