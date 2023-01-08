08 Ocak 2023, Pazar
Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet olayında flaş gelişme! Yeğenini 'çöp ev'de odaya kilitleyen teyze için istenen ceza belli oldu
Bursa'da kaçırdığı öne sürülen 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Acar'ın, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet', 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıl hapis istendi.
Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 10:23
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