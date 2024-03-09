09 Mart 2024, Cumartesi
Türkiye'nin İl Haritası Değişiyor! 82-83-84 Plaka Olacak İlçeler Belli Oldu!
2024 yılında il olma potansiyeli yüksek olan 76 ilçe tek tek sıralandı. Bu liste oluşturulurken, çeşitli kriterler dikkate alındı ve özellikle nüfus yoğunluğu ile sosyo-ekonomik gelişmişlik gibi faktörler üzerinde duruldu. Bu ilçelerin il olma potansiyeline sahip olması, bölgesel kalkınma ve yerel yönetimler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 09.03.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 16:51
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