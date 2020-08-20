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Haberler Galeri Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

Türkiye'nin gurur projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, hizmete girdiğinde dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ tabliyesinin 38, sol tabliyesinin de 37 metrelik bölümü tamamlandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 12:10
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Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

Hizmete girdiğinde "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak proje için Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

Gemiyle yaklaşık 35 dakikada katedilen Boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.

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Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.

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Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.

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Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının inşası için de çalışma yürütülüyor.