Türkiye'nin gurur projesinden önemli gelişme! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son görüntüleri

Türkiye'nin gurur projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, hizmete girdiğinde dünyanın en büyük asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ tabliyesinin 38, sol tabliyesinin de 37 metrelik bölümü tamamlandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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