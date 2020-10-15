Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı

Türkiye'nin gurur projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Önemli detaylara yer verilen kulelerin en ucunda, Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasvirinin yer alacak. Köprü ile ilgili olarak bilgi veren Kocaeli Serbest Bölge Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Dünyanın 1 numarası olacak." dedi.