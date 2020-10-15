15 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı

Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı

Türkiye'nin gurur projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Önemli detaylara yer verilen kulelerin en ucunda, Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasvirinin yer alacak. Köprü ile ilgili olarak bilgi veren Kocaeli Serbest Bölge Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Dünyanın 1 numarası olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 10:25
  • 1
  • 23
Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları ve tabliyeleri Kocaeli'nde üretiliyor. Tabliyeler, Kasım 2020'de özel bir gemiye yüklenerek Çanakkale'ye taşınacak
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı
1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ederken, mühendislik harikası olan devasa köprünün ayakları ve tabliyeleri Kocaeli'nde üretiliyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyen ve 32 ayrı bloktan oluşacak köprünün zemini oluşturacak tabliyeleri, blokları, çelik şaft imalatı Kocaeli Başiskele İlçesi Yeniköy'de bulunan ÇİMTAŞ firması tarafından yapılıyor.
  • 3
  • 23
Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı

SEYİT ONBAŞI DETAYI

Kulelerin en ucunda, Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasvirinin yer alacağı köprü ile ilgili olarak bilgi veren Kocaeli Serbest Bölge Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Dünyanın 1 numarası olacak.

  • 4
  • 23
Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı
4 bin 600 metre uzunluğunda 318 metre yüksekliğindeki 1915 Çanakkale Köprüsü, tam bir mühendislik harikası olarak yapılıyor. 45 metre genişliğindeki köprünün ayakları ve tabliyeleri ile pek çok önemli parçası burada yapılıyor. Köprü için 153 tabliye yapılıyor.
  • 5
  • 23
Türkiye'nin gurur projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen ayak açıklığı 2023 metre olacak" dedi. Zeytinoğlu, "Daha önce yapılan Yavuz Selim ve Osmangazi Köprüsü'ne ait tabliye ve birçok parça da burada üretilmiştir.