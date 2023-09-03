Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

Türkiye genelinde yapılan son bir araştırma, ülkenin en zeki illerini belirledi. Türkiye'nin en zeki ili olarak İstanbul'un yer aldığı bu liste, hem büyük şehirlerin hem de daha küçük illerin zeka potansiyelini gözler önüne serdi. Ülkemizin en zeki ili listesi, ülkenin farklı bölgelerinden gelen bireylerin başarılarına odaklanarak zeka ve yeteneklerin her yerde yeşerdiğini gösteren bir tabloyu sunuyor.