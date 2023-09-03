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Haberler Galeri Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

Türkiye genelinde yapılan son bir araştırma, ülkenin en zeki illerini belirledi. Türkiye'nin en zeki ili olarak İstanbul'un yer aldığı bu liste, hem büyük şehirlerin hem de daha küçük illerin zeka potansiyelini gözler önüne serdi. Ülkemizin en zeki ili listesi, ülkenin farklı bölgelerinden gelen bireylerin başarılarına odaklanarak zeka ve yeteneklerin her yerde yeşerdiğini gösteren bir tabloyu sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.09.2023 16:16
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Türkiye’nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 81 ilin katıldığı büyük çaplı bir IQ testi, ülkenin en zeki illerini belirlemek için yapıldı. Zeka Testi Merkezi tarafından düzenlenen bu test, zeka ve entelektüel yetenekleri değerlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışma olarak dikkat çekti. Sonuçlar, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen katılımcıların zeka seviyelerini yansıtıyor ve bu iller arasındaki farklılık, ülkenin çeşitli bölgelerindeki eğitim ve kültürel etkenlerin zeka üzerindeki etkisini gösteriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

TÜRKİYE'DEKİ EN ZEKİ ŞEHİRLER

10. KIRKLARELİ: 103.36

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Türkiye’nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

9. BURSA: 103.47

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Türkiye’nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

8. BALIKESİR: 103.59

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Türkiye’nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!

7.KOCAELİ: 103.85