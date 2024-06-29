Türkiye’nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehri belirlendi. Katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte herkesin merak ettiği o liste ve dikkat çekici sonuçlarıyla Türkiye'nin en zeki şehirleri...

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİNİN LİSTESİ!