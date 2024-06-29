29 Haziran 2024, Cumartesi
Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu. 81 ilde yapılan geniş kapsamlı bir araştırma sonucunda, katılımcılara yöneltilen sorular doğrultusunda şehirlerin ortalama zeka düzeyleri belirlenmeye çalışıldı. Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan bu araştırmanın merakla beklenen tablosu nihayet açıklandı. İşte, Türkiye'nin en zeki şehirlerinin sıralandığı ve dikkat çeken sonuçlarıyla zeka haritası...
Giriş: 29.06.2024 10:15 Güncelleme: 29.06.2024 10:15
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