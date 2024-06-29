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Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!

Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu. 81 ilde yapılan geniş kapsamlı bir araştırma sonucunda, katılımcılara yöneltilen sorular doğrultusunda şehirlerin ortalama zeka düzeyleri belirlenmeye çalışıldı. Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan bu araştırmanın merakla beklenen tablosu nihayet açıklandı. İşte, Türkiye'nin en zeki şehirlerinin sıralandığı ve dikkat çeken sonuçlarıyla zeka haritası...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 10:15 Güncelleme: 29.06.2024 10:15
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Türkiye’nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehri belirlendi. Katılımcılara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz ise herkesi şaşkına çevirdi. Peki, Türkiye'nin en zeki şehri hangisi? İşte herkesin merak ettiği o liste ve dikkat çekici sonuçlarıyla Türkiye'nin en zeki şehirleri...

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİNİN LİSTESİ!

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Türkiye’nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!

81- Bingöl: 94.19

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Türkiye’nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!

80- Siirt: 94.52

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Türkiye’nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!

79- Hakkari: 95.16

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Türkiye’nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!

78- Artvin: 95.36