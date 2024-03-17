17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor! 

Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor! 

Türkiye'nin en büyük Türk bayrağının hangi ilde olduğu sonunda belli oldu ve bu ildeki devasa bayrak, görenlerin ilgisini çekiyor. Tam 430 kilogram ağırlığındaki bu muazzam bayrak, ilin en dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Herkes neredeyse fotoğraf çekmek için sıraya giriyor. Bu büyük bayrak, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini sembolize ederken, aynı zamanda o ilin gurur kaynağı haline gelmiş durumda.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2024 10:07
  • 1
  • 7
Türkiye’nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!

2 bin metrekarelik boyutuyla Türkiye'nin en büyük bayrağı unvanını taşıyan dev Türk bayrağı, geçen herkesin heyecanını ve gururunu arttırıyor. Bu görkemli bayrak, yolculuk yapanların gözlerini büyülüyor. Bayrağı görenler, duraksayıp bu muhteşem manzarayı izlemekten kendilerini alamıyorlar. Türk bayrağının bu devasa boyutu, sadece bir sembol değil, aynı zamanda Türk milletinin birliğini ve gücünü yansıtıyor. Bu büyük bayrak, her geçenin gönlünde bir vatan sevgisi ateşi yakarak, Türkiye'nin milli kimliğini gururla temsil ediyor.

  • 2
  • 7
Türkiye’nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAYRAĞI

Samsun'un Kavak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun hemen yanı başında, 116 metrelik direk uzunluğu ve 2 bin metrekarelik bayrak genişliğiyle Türkiye'nin en büyük bayrağı gururla dalgalanıyor. Bu büyüklüğüyle dikkatleri üzerine çeken bayrak, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

  • 3
  • 7
Türkiye’nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!

Bayrağı gören herkes, bu muazzam manzara karşısında gurur duyuyor. Yoldan geçen sürücüler, bayrağın yanında durarak fotoğraf çektiriyorlar. Her 3 ayda bir yapılan bakımıyla yıpranmış kısımları terzi tarafından onarılan bayrak, paraşüt kumaşından yapılmış olup, gökyüzünde gururla dalgalanmaya devam ediyor.

  • 4
  • 7
Türkiye’nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!

Akaryakıt istasyonunun müdürü Sadık Aslan, bayrağın çevresinde oluşan ilgiyi şu sözlerle açıklıyor: "Yakıt almak için gelenler veya yoldan geçen vatandaşlar, bayrağı görmek için duruyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar. Türk halkı ve yabancılar da dahil olmak üzere herkes oldukça memnun. Bakımı için profesyonel ekipmanlarımız ve terzimiz var.

  • 5
  • 7
Türkiye’nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!

Bayrağı indiriyor, terzi dikiyor ve rüzgar olmadığı zamanlarda tekrar göndere çekiyoruz. İnsanlar gördükleri zaman gururlanıyor ve bu katkıdan dolayı teşekkür ediyorlar. Bayrağımızın ağırlığı 430 kilogram ve içinde bir makine bulunuyor. 3 ayda bir yeniliyoruz."