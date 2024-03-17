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Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!
Türkiye'nin en büyük Türk bayrağının hangi ilde olduğu sonunda belli oldu ve bu ildeki devasa bayrak, görenlerin ilgisini çekiyor. Tam 430 kilogram ağırlığındaki bu muazzam bayrak, ilin en dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Herkes neredeyse fotoğraf çekmek için sıraya giriyor. Bu büyük bayrak, Türkiye'nin milli ve manevi değerlerini sembolize ederken, aynı zamanda o ilin gurur kaynağı haline gelmiş durumda.