Türkiye’nin ciğerleri yandı! 4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı, Soğukpınar ve Karaislah mahallelerine kadar ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Harmancık ve Osmangazi belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.