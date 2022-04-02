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Türkiye'nin ciğerleri yandı! 4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

Bursa'da, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü. Ayrıca, Çanakkale Bayramiç, Balıkesir Burhaniye, Bilecik Merkez'de çıkan orman yangınları da saatler sonra kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 09:55
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Türkiye’nin ciğerleri yandı! 4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

BURSA'DAKİ ORMAN YANGINI 17,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da, dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 17,5 saat sonra kontrol altına alındı. yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü.

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Türkiye’nin ciğerleri yandı! 4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'nde, dün saat 12.30 sıralarında bir kişinin bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, ormana sıçradı.

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Türkiye’nin ciğerleri yandı! 4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı, Soğukpınar ve Karaislah mahallelerine kadar ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, Harmancık ve Osmangazi belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Türkiye’nin ciğerleri yandı! 4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

Yangına 22 arasöz, 14 tanker, 1 loder, 1 grayder, 5 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 90 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangından yaklaşık 60 hektarlık alanın etkilendiğini açıkladı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Türkiye’nin ciğerleri yandı! 4 ilde çıkan orman yangınları saatler sonra kontrol altında

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI 18 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı.