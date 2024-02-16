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Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı

Yurdun farklı noktalarında belgeselleri aratmayan anlar kayda geçiyor. Son olarak Ardahan'da karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalayan tilkinin görüntüleri anbean kayda alındı. Öte yandan Damal ilçesinde de aç kalan kurdun sokak köpeğini boğup sürüklemesi görüntülendi. İşte o görüntüler…

AA
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:26
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Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı

Ağır kış şartları nedeniyle aç kalan bir kızıl tilkinin, Göle-Ardahan kara yolu üzerindeki karlı arazide fare avı görüntülendi.

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Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı

Avlanma becerileriyle bilinen tilki, alanda aldığı koku ve ses ile kar altındaki farenin yerini tespit etmeye çalıştı.

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Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı

Bu yöntemle yaklaşık 1 saat iz süren tilki, avını yakaladı.

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Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı

Karnını doyuran tilki bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu.

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Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı

VAHŞİ DOĞA BELGESELLERİNİ ARATMADI

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Eskikılıç köyünde ise aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışma anı Ozan Kılıç tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.