Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı

Yurdun farklı noktalarında belgeselleri aratmayan anlar kayda geçiyor. Son olarak Ardahan'da karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalayan tilkinin görüntüleri anbean kayda alındı. Öte yandan Damal ilçesinde de aç kalan kurdun sokak köpeğini boğup sürüklemesi görüntülendi. İşte o görüntüler…