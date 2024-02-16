HaberlerGaleriTürkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı
Türkiye’den vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler! Dakikalarca izini sürüp böyle avladı
Yurdun farklı noktalarında belgeselleri aratmayan anlar kayda geçiyor. Son olarak Ardahan'da karla kaplı arazide 1 saat iz sürüp avını yakalayan tilkinin görüntüleri anbean kayda alındı. Öte yandan Damal ilçesinde de aç kalan kurdun sokak köpeğini boğup sürüklemesi görüntülendi. İşte o görüntüler…
AA
Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:26Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:26