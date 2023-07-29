Türkiye'den 9 üniversite dünya liginde "ilk 500" listesinde: ODTÜ, Hacettepe…

Buna göre, ODTÜ (RUR: 336), Hacettepe Üniversitesi (Leiden: 433), İstanbul Üniversitesi (ARWU: 450), İTÜ (RUR: 384), İ. D. Bilkent Üniversitesi (RUR: 485), Boğaziçi Üniversitesi (RUR: 437 ve US N&W REPORT: 377), Koç Üniversitesi (QS: 477, RUR: 362 ve THE: 450), Sabancı Üniversitesi (RUR: 434 ve THE: 450) ve Çankaya Üniversitesi (THE: 450 ve US N&W REPORT: 173) oldu.