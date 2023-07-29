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Türkiye'den 9 üniversite dünya liginde "ilk 500" listesinde: ODTÜ, Hacettepe…

Türkiye eğitim alanında tırmanışını sürdürüyor. ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarınca (URAP), dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından 2022'de açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listeleri dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite geçen yılki sıralamalarda ilk 500'e girdi. İşte o üniversiteler…

Giriş Tarihi: 29.07.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 21:38
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Türkiye’den 9 üniversite dünya liginde ilk 500 listesinde: ODTÜ, Hacettepe…

ODTÜ URAP Laboratuvarının da aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, 2022'de Türkiye'deki 206 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri raporlaştırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’den 9 üniversite dünya liginde ilk 500 listesinde: ODTÜ, Hacettepe…

URAP'ın yayımladığı rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite, 2022 yılında açıklanan dünya sıralamalarında ilk 500'de yer alma başarısını gösterdi.

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Türkiye’den 9 üniversite dünya liginde ilk 500 listesinde: ODTÜ, Hacettepe…

Buna göre, ODTÜ (RUR: 336), Hacettepe Üniversitesi (Leiden: 433), İstanbul Üniversitesi (ARWU: 450), İTÜ (RUR: 384), İ. D. Bilkent Üniversitesi (RUR: 485), Boğaziçi Üniversitesi (RUR: 437 ve US N&W REPORT: 377), Koç Üniversitesi (QS: 477, RUR: 362 ve THE: 450), Sabancı Üniversitesi (RUR: 434 ve THE: 450) ve Çankaya Üniversitesi (THE: 450 ve US N&W REPORT: 173) oldu.

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Türkiye’den 9 üniversite dünya liginde ilk 500 listesinde: ODTÜ, Hacettepe…

SIRALAMALARDAKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN DURUMU

Bunun yanı sıra, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik olmak üzere 5 üniversite de 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer aldı.

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Türkiye’den 9 üniversite dünya liginde ilk 500 listesinde: ODTÜ, Hacettepe…

Gazi, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ise 10 dünya sıralamasında girdi.