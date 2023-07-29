29 Temmuz 2023, Cumartesi
Türkiye'den 9 üniversite dünya liginde "ilk 500" listesinde: ODTÜ, Hacettepe…
Türkiye eğitim alanında tırmanışını sürdürüyor. ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarınca (URAP), dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından 2022'de açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listeleri dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite geçen yılki sıralamalarda ilk 500'e girdi. İşte o üniversiteler…
Giriş Tarihi: 29.07.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 21:38
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