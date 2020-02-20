Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Yaz tatili için plan yapanlar Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Tatil için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? sorularına yanıt aramaya başladı.
İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN O ÜLKELER
Andorra, Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn (Sınırda 14 Gün), Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Botswana, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya (e-vize şart), Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika (e-vize), Moldova, Mauritus, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Niue, Palau Cumhuriyeti, Panama, Palau, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Saint Vincent ve Grenadinler Adaları, Saint Kitts ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Singapur, San Marino, Santa Lucia, Sırbistan, Sudan, Sri Lanka (e-vize), Swaziland, St. Vincent-Grenadines, Suriye, Şili, Şeyseller, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vatikan, Zambiya.