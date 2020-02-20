20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyeti sağlamasıyla, turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi. Yaz tatili için plan yapanlar Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Tatil için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? sorularına yanıt aramaya başladı.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:19
  • 1
  • 120
Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyeti sağlamasıyla, turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi..

  • 2
  • 120
Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

  • 3
  • 120
Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

  • 4
  • 120
Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

  • 5
  • 120
Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Yaz tatili için plan yapanlar Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Tatil için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? sorularına yanıt aramaya başladı.

İŞTE TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMEYEN O ÜLKELER

Andorra, Antigua-Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Bahreyn (Sınırda 14 Gün), Barbados, Belarus, Belize, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Botswana, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Fas, Fiji, Filipinler, Filistin, Gambiya, Guatemala, Gürcistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, İran, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya (e-vize şart), Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Meksika (e-vize), Moldova, Mauritus, Moğolistan, Mozambik, Nikaragua, Niue, Palau Cumhuriyeti, Panama, Palau, Paraguay, Peru, Ruanda, Samoa, Saint Vincent ve Grenadinler Adaları, Saint Kitts ve Nevis Adaları, Saint Lucia, Singapur, San Marino, Santa Lucia, Sırbistan, Sudan, Sri Lanka (e-vize), Swaziland, St. Vincent-Grenadines, Suriye, Şili, Şeyseller, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad ve Tobago, Tunus, Turks ve Caicos Adaları, Tuvalu, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vanuatu, Venezuela, Vatikan, Zambiya.