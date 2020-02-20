Türkiye'den 6 ülke için flaş vize kararı! Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık'a vize muafiyeti sağlamasıyla, turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi. Yaz tatili için plan yapanlar Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Tatil için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? sorularına yanıt aramaya başladı.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





