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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca... Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...
Türkiye, vahşi doğasıyla da kendine hayran bırakıyor. Bolu'da fotokapana takılan görüntüler, belgeselleri aratmadı. 3 farklı bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:37
Türkiye'nin orman zenginliği açısından en büyük alanlarına sahip olan Bolu'ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için 3 farklı bölgeye fotokapan yerleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülbül ve Önenoğlu'nun çam ağaçlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık ilçelerinde yaban hayatı popülasyonunun olduğu yerlere kurdukları fotokapanlarla Ağustos ve Aralık aylarında yaban hayvanları izlendi.
Gündüz ve gece boyunca kayıtta olan fotokapanlara ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların doğal yaşamları yansıdı.