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Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...

Türkiye, vahşi doğasıyla da kendine hayran bırakıyor. Bolu'da fotokapana takılan görüntüler, belgeselleri aratmadı. 3 farklı bölgedeki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla yaban hayatı böyle görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 17:37
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Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...

Türkiye'nin orman zenginliği açısından en büyük alanlarına sahip olan Bolu'ya gelen doğa tutkunları Barkın Bülbül ve Mert Önenoğlu, yaban hayatı görüntülemek için 3 farklı bölgeye fotokapan yerleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...

Bülbül ve Önenoğlu'nun çam ağaçlarıyla çevrili Aladağ ile Gerede ve Kıbrıscık ilçelerinde yaban hayatı popülasyonunun olduğu yerlere kurdukları fotokapanlarla Ağustos ve Aralık aylarında yaban hayvanları izlendi.

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Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...

Gündüz ve gece boyunca kayıtta olan fotokapanlara ayı, vaşak, karaca, kurt, sansar, tilki ve porsukların doğal yaşamları yansıdı.

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Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...
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Türkiye'deki vahşi yaşamı fotokapana takıldı! Tam 5 ay boyunca...