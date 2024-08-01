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Türkiye'deki şehirlerin ve memleketinizin Osmanlı'daki adı! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

Türkiye'nin şehir isimleri tarihsel süreç boyunca bazı değişimler geçirdi ve bu süreç, hem mimarinin hem de coğrafi ve idari yapının dönüşümünü yansıttı. Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze uzanan bu değişim ülkemizin kültürel ve tarihsel zenginliğini ortaya koyuyor. İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri!

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 13:41 Güncelleme: 01.08.2024 13:44
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Türkiye’deki şehirlerin ve memleketinizin Osmanlı’daki adı! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş sınırları içinde, şehir isimleri bölgesel ve kültürel çeşitliliği yansıtacak şekilde değişiklik göstermiştir. Osmanlı döneminde şehirler, sadece coğrafi değil, aynı zamanda kültürel birer merkez olarak da önem taşıyordu. Bu nedenle şehir isimleri, farklı etnik ve kültürel grupların etkisiyle şekillendi.

İşte ilk defa göreceğiniz o liste...

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Türkiye’deki şehirlerin ve memleketinizin Osmanlı’daki adı! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

AMİSOS

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Türkiye’deki şehirlerin ve memleketinizin Osmanlı’daki adı! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

KOTİAEİON

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Türkiye’deki şehirlerin ve memleketinizin Osmanlı’daki adı! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

TUŞBA

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Türkiye’deki şehirlerin ve memleketinizin Osmanlı’daki adı! İşte Osmanlı döneminde illerin isimleri

ELAZİZ