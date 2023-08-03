Türkiye’deki gizemli ’Çin Seddi’ heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

Turizm sektörünün sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığına dikkat çeken Vali Şimşek, 'Turizm çeşitleniyor. İnsanlar artık doğa turizmine yöneliyor ve doğa turizmi de ön plana çıkıyor. Burada önemli bir turizm potansiyeli var. Burayı ülkemiz ve ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz.