03 Ağustos 2023, Perşembe
Türkiye'deki gizemli 'Çin Seddi' heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde bulunan ve Çin Seddi'ni andıran Diş Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını bildirdi. Vali Yılmaz Şimşek, "Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip. Biz buraya Anadolu Duvarı diyoruz, yöresel tabiriyle Diş Kayalıkları deniyor. Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 16:07
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18