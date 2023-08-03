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Türkiye'deki gizemli 'Çin Seddi' heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde bulunan ve Çin Seddi'ni andıran Diş Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını bildirdi. Vali Yılmaz Şimşek, "Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip. Biz buraya Anadolu Duvarı diyoruz, yöresel tabiriyle Diş Kayalıkları deniyor. Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 16:07
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Türkiye’deki gizemli ’Çin Seddi’ heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İmranlı ilçesinde bulunan 'Diş Kayalıkları'na giderek, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Şimşek'e, buradaki kayalıklarla ilgili akademik çalışma yürüten Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki öğretim görevlileri eşlik etti.

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Türkiye’deki gizemli ’Çin Seddi’ heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, 'Diş Kayalıkları'nın keşfedilmeyen, fazla gün yüzüne çıkarılmamış ve saklı kalmış çok önemli jeolojik yeryüzü şekli olduğunu ifade etti.

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Türkiye’deki gizemli ’Çin Seddi’ heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

Jeomorfosit özelliği taşıyan bölgenin Çin Seddi'ni andırdığını dile getiren Vali Şimşek, "Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip. Biz buraya 'Anadolu Duvarı' diyoruz. Yöresel tabiriyle 'Diş Kayalıkları' deniyor. Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere de aktarmaktır" dedi.

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Türkiye’deki gizemli ’Çin Seddi’ heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

'TURİZME KAZANDIRILACAK'

Kayalıkları ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak istediklerini aktaran Vali Şimşek, 'Amacımız bölgeyi turizme kazandırmak. İşte bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah hocalarımızın ve üniversitelerimizin ortaya çıkaracakları akademik raporlar doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceğiz ve buranın tanıtılması yönündeki çalışmalarımıza hız vereceğiz" diye konuştu.

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Türkiye’deki gizemli ’Çin Seddi’ heyecanlandırdı! Şimdiye kadar saklı kaldı

Turizm sektörünün sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığına dikkat çeken Vali Şimşek, 'Turizm çeşitleniyor. İnsanlar artık doğa turizmine yöneliyor ve doğa turizmi de ön plana çıkıyor. Burada önemli bir turizm potansiyeli var. Burayı ülkemiz ve ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz.