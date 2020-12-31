Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek

Milyonların Türkiye'deki iller hakkında yaptığı araştırmalar arasında en dikkat çekeni ise 4 bölgede toprağı olan şehir oldu. Türkiye'deki 81 il hakkında birçok bilgi gün yüzüne çıksa da öyle bir kent var ki 4 bölgede toprağı olduğunu kimse bilmiyordu.