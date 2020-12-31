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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek
Türkiye'deki 81 ilin kendine has özellikleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise 81 il arasında
4 bölgede toprağı olan tek yer. Bazı iller de lezzetleri ile meşhur. İşte Müge Anlı'nın geçtiğimiz yaz sunduğu Güven Bana programında da çıkan " 4 bölgede toprağı bulunan il hangisidir?" sorusunun cevabı. Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:12
Milyonların Türkiye'deki iller hakkında yaptığı araştırmalar arasında en dikkat çekeni ise 4 bölgede toprağı olan şehir oldu. Türkiye'deki 81 il hakkında birçok bilgi gün yüzüne çıksa da öyle bir kent var ki 4 bölgede toprağı olduğunu kimse bilmiyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
7 coğrafi bölgeden oluşan Türkiye'nin 4 bölgede toprağı olan ili bilgi yarışmalarında da gündem oldu.
İşte Türkiye'nin internette araştırdığı sorunun cevabı.
İşte Müge Anlı'nın geçtiğimiz yaz sunduğu Güven Bana programında da çıkan "4 bölgede toprağı bulunan il hangisidir?" sorusunun cevabı.
Yarışmacılar İstanbul, Kahramanmaraş, Bilecik ve Afyonkarahisar şıkları arasından Afyonkarahisar'ı seçti.