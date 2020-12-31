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Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek

Türkiye'deki 81 ilin kendine has özellikleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise 81 il arasında 4 bölgede toprağı olan tek yer. Bazı iller de lezzetleri ile meşhur. İşte Müge Anlı'nın geçtiğimiz yaz sunduğu Güven Bana programında da çıkan "4 bölgede toprağı bulunan il hangisidir?" sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:12
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Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek

Milyonların Türkiye'deki iller hakkında yaptığı araştırmalar arasında en dikkat çekeni ise 4 bölgede toprağı olan şehir oldu. Türkiye'deki 81 il hakkında birçok bilgi gün yüzüne çıksa da öyle bir kent var ki 4 bölgede toprağı olduğunu kimse bilmiyordu.

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Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek

7 coğrafi bölgeden oluşan Türkiye'nin 4 bölgede toprağı olan ili bilgi yarışmalarında da gündem oldu.

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Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek

İşte Türkiye'nin internette araştırdığı sorunun cevabı.

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Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek

İşte Müge Anlı'nın geçtiğimiz yaz sunduğu Güven Bana programında da çıkan "4 bölgede toprağı bulunan il hangisidir?" sorusunun cevabı.

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Türkiye'de öyle bir il var ki toprakları 4 bölgede yer alıyor! İşte bilmediğiniz gerçek

Yarışmacılar İstanbul, Kahramanmaraş, Bilecik ve Afyonkarahisar şıkları arasından Afyonkarahisar'ı seçti.