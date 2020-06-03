Türkiye'de kaç cami var? En çok cami hangi ilimizde?

Türkiye'de kaç tane cami var? İslam dininin en büyük simgelerinden olan camilere, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar tarafından titizlikle bakılıyor. Vatandaşlar Türkiye'de kaç tane cami var sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin cami haritasını çıkardı. En çok cami hangi ilimizde? İşte merak edilen soruların yanıtları...