Türkiye’de ilk! Turnikeli asma köprü Artvin’de: O kart olmadan geçilmiyor

"ASMA KÖPRÜDEN GEÇEREK OKULA GİTMEK DAHA EĞLENCELİ BİZİM İÇİN"

Uygulamayla ilgili düşüncelerini ifade eden Avcılık ve Yaban Hayatı 2. Sınıf öğrencisi Berat Yangın "Öğrenciler olarak tamamen bizim güvenlik acısından yapılması güzel bir uygulama. Öğrenci kartlarımızda geçiş sağlayabiliyoruz. Asma köprüde turnike olduğu duyunca ilginç bulduk. Turnikeden geçmek güzel ama asma köprüden geçerek okula gitmek daha eğlenceli bizim için" diye konuştu.