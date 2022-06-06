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Türkiye’de ilk! Turnikeli asma köprü Artvin’de: O kart olmadan geçilmiyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapılan asma köprü şehirde sosyal alan ile Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi arasında geçişlerin yolu olunca üniversite idaresi öğrenciler dışında köprünün kullanımının önüne geçmek için girişine turnike yerleştirdi. Köprüden geçmek isteyenler, üniversitenin vermiş olduğu kimlik kartını turnikeye okutarak geçebiliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 11:34
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Türkiye’de ilk! Turnikeli asma köprü Artvin’de: O kart olmadan geçilmiyor

Artvin'de Çoruh Nehri kenarına inşa edilen sosyal tesis ve nehrin diğer kenarında yer alan Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi arasında geçişleri sağlayan asma köprüye üniversite idaresi kararıyla turnike yerleştirildi.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amaçlı, dışardan izinsiz girişleri önlemek için yapılan uygulama gerek öğrenciler, gerekse sosyal tesisi işleten esnaf tarafından olumlu karşılandı.

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Türkiye’de ilk! Turnikeli asma köprü Artvin’de: O kart olmadan geçilmiyor

Kentte, Devlet Su İşleri tarafından 2016 yılında inşa edilen 'Çoruh Park Sosyal Tesisleri' kapsamında yapılan asma köprünün bir ucu sosyal alan içinde yer alırken diğer ucu ise Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi kampüsüne uzanıyor. Zamanla sivil vatandaşın da köprüyü geçerek üniversite içerisine rahatça girince, asma köprü bir dönem giriş, çıkışlara kapatıldı.

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Türkiye’de ilk! Turnikeli asma köprü Artvin’de: O kart olmadan geçilmiyor

Artvin Çoruh Üniversitesi yönetimi asma köprüye turnike koymaya karar verdi. Bu sayede öğrenci ve personeli harici asma köprüden geçişler kısıtlandı. Turnike köprünün üniversite bölümüne konulduğu için isteyen sivil halk asma köprüyü gezebiliyor fakat üniversiteye geçemiyor.

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Türkiye’de ilk! Turnikeli asma köprü Artvin’de: O kart olmadan geçilmiyor

"İLK TURNİKELİ ASMA KÖPRÜ"

Uygulamayla üniversiteye giriş çıkışlar kontrol altına alınırken asma köprü ise kapalı kalmaktan kurtuldu. Otantik görünüme sahip şehrin ve Çoruh nehrinin önemli simgelerinden biri olan amsa köprü, bu sayede ilk turnikeli asma köprü olma unvanına kavuşmuş oldu.

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Türkiye’de ilk! Turnikeli asma köprü Artvin’de: O kart olmadan geçilmiyor

"ASMA KÖPRÜDEN GEÇEREK OKULA GİTMEK DAHA EĞLENCELİ BİZİM İÇİN"

Uygulamayla ilgili düşüncelerini ifade eden Avcılık ve Yaban Hayatı 2. Sınıf öğrencisi Berat Yangın "Öğrenciler olarak tamamen bizim güvenlik acısından yapılması güzel bir uygulama. Öğrenci kartlarımızda geçiş sağlayabiliyoruz. Asma köprüde turnike olduğu duyunca ilginç bulduk. Turnikeden geçmek güzel ama asma köprüden geçerek okula gitmek daha eğlenceli bizim için" diye konuştu.