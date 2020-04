Türkiye'de ilk kez görüntülendi! İşte yaban hayatın gün yüzüne çıkan o anları

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Bu zamana kadar fotokapana yakalanan canlı türlerinden bazılarının neslinin tükendiği sanılıyordu. Bazı hayvan türlerinin de ilk kez kayda alındığı bildirildi. İşte Türkiye'de yaban hayatının ilk kez göreceğiniz o anları...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 15:11





