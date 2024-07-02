02 Temmuz 2024, Salı
Türkiye'de il haritası sıfırlanıyor! 82 83 84 85 plakalı iller çizildi
Türkiye'nin idari yapısında önemli bir dönüşüm süreci yaşanıyor. 2024 yılında, 76 ilçenin il olma potansiyeline sahip olduğu vurgulanıyor. Bu süreçte, nüfus yoğunluğundan sosyo-ekonomik gelişmişliğe, altyapıdan bölgesel etkileşime kadar pek çok kriter detaylı bir şekilde inceleniyor. Hangi ilçelerin öne çıkacağı ve yeni illerin belirlenmesinde kritik rol oynayacak faktörler merak konusu.
Giriş: 02.07.2024 10:38 Güncelleme: 02.07.2024 10:38
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