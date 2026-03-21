Türkiye'de ne nerede yenir? İl il meşhur yiyecekler listesi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'nin 81 ili, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, sofraya taşıdığı yöresel tatlarla da öne çıkıyor. Kebaptan çorbaya, pideden tatlıya uzanan bu geniş mutfak mirası içinde her şehrin hafızalara kazınan bir lezzeti bulunuyor. Her bir ilin lezzeti dünya gastronomi platformlarında kendine yer buluyor. İşte Türkiye'nin lezzet haritası, il il meşhur yemekleri…
Her şehir, yetiştirdiği ürün, kullandığı pişirme yöntemi ve yüzyıllardır süregelen mutfak geleneğiyle farklı bir tat hafızası oluşturuyor. Gaziantep'te beyran, Adana'da kebap, Trabzon'da Akçaabat köftesi, Van'da ise zengin kahvaltı kültürü öne çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki yöresel yemekler hem yerel sofralarda hem de gastronomi listelerinde dikkat çekiyor.
HANGİ İLİN HANGİ YEMEĞİ MEŞHUR?
Adana'dan Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya kadar her ilin öne çıkan bir mutfak lezzeti bulunuyor. İşte Sabah haberine göre; 81 ilin öne çıkan meşhur yemekleri…
|İl
|Meşhur lezzet
|Kısa açıklama
|Adana
|Adana kebap
|Zırhla çekilen kuzu eti, kuyruk yağı ve acının dengeli birleşimiyle hazırlanan bir kebap klasiği.
|Adıyaman
|Çiğ köfte
|İnce bulgurun isot, salça ve baharatla uzun süre yoğrulmasıyla ortaya çıkan yoğun aromalı yöresel tat.
|Afyonkarahisar
|Sucuk döner
|Afyon sucuğunun döner usulü pişirilmesiyle hazırlanan, baharatı belirgin bir lezzet.
|Ağrı
|Abdigör köftesi
|Uzun süre dövülen yağsız etten yapılan, yumuşak dokusuyla öne çıkan bir yöresel yemek.
|Amasya
|Elma tatlısı
|Yörenin elmasının ceviz ve şerbetle buluştuğu, meyve temelli hafif bir tatlı.
|Ankara
|Ankara tavası
|Kuzu etiyle birlikte fırınlanan arpa şehriyenin kemik suyu ile pişirilen klasik sofra yemeği.
|Antalya
|Tahinli piyaz
|Tahinli sosuyla sıradan piyazdan ayrılan, fasulyeyi başlı başına ana lezzete dönüştüren Antalya yorumu.
|Artvin
|Yatık döner
|Etin yatay şişte pişirilmesiyle hazırlanan, odun ateşinde pişirilen Artvin'e özgü döner.
|Aydın
|Çöp şiş
|Küçük doğranmış et parçalarının ince şişlerde pişirilmesiyle hazırlanan bir lezzet.
|Balıkesir
|Höşmerim
|Taze peynir ve şekerle yapılan, yumuşak kıvamı ve parlak rengiyle bilinen geleneksel bir tatlı.
|İl
|Meşhur lezzet
|Kısa açıklama
|Bilecik
|Dağ eriği soslu kesme çorbası
|El açması hamurun ekşi erik aromasıyla birleştiği, ferahlatıcı yöresel bir çorba.
|Bingöl
|Bingöl kavurması
|Etin kendi yağı ve az malzemeyle pişirilmesi sayesinde doğal aromasını koruyan bir lezzet.
|Bitlis
|Büryan kebabı
|Kuyu usulü pişirme tekniğiyle hazırlanan, lif lif ayrılan yumuşak et dokusuyla tanınan meşhur kebap.
|Bolu
|Mengen pilavı
|Bolu mutfağının öne çıkan eşlikçilerinden biri olan bu pilav, sade görünümünün altında güçlü bir mutfak geleneği taşır.
|Burdur
|Burdur şiş
|Az baharatla hazırlanan, etin kendi tadını öne çıkaran bir şiş çeşidi.
|Bursa
|İskender kebap
|Döner, tereyağı, yoğurt ve pideyi aynı tabakta buluşturan, Türkiye'nin en bilinen şehir lezzetlerinden biri.
|Çanakkale
|Peynir helvası
|Peynir bazlı yapısı ve sıcak servis geleneğiyle klasik tatlılardan ayrılan özgün bir Trakya lezzeti.
|Çankırı
|Yaren güveci
|Et ve sebzenin uzun sürede pişirilmesiyle yoğunlaşan, toprak kapta hazırlanan geleneksel bir ana yemek.
|Çorum
|İskilip dolması
|Pirinç ve etin uzun buharlama süreciyle özdeşleşen, sabır isteyen köklü bir Çorum yemeği.
|Denizli
|Tandır kebabı
|Yavaş pişirme sayesinde kemiğinden ayrılan kuzu etiyle öne çıkan bir et lezzeti.
|İl
|Meşhur lezzet
|Kısa açıklama
|Diyarbakır
|Ciğer kebabı
|Taze ciğerin şişte hızlı pişirilmesiyle hazırlanan, özellikle sabah sofralarında da yer bulan yöresel lezzet.
|Edirne
|Tava ciğeri
|İncecik dilimlenen ciğerin kısa sürede kızartılmasıyla elde edilen çıtır dokulu Edirne klasiği.
|Elazığ
|Harput köftesi
|Bulgur ve kıymanın dengeli oranla işlendiği, küçük boyutlu ve sulu yemek formunda sunulan yerel tat.
|Erzincan
|Tulum peyniri
|Olgunlaştırma süreciyle keskinleşen aroması sayesinde kahvaltıdan sıcak yemeğe kadar geniş kullanım alanı bulan peynir.
|Erzurum
|Cağ kebabı
|Marine edilmiş etin yatık şişte pişirilmesiyle hazırlanan, servis biçimiyle de ayırt edilen meşhur doğu kebabı.
|Eskişehir
|Çibörek
|İnce hamurun kıymalı harçla doldurulup kızartılmasıyla hazırlanan, dışı çıtır içi sulu geleneksel börek.
|Gaziantep
|Beyran
|Et, sarımsak ve acının öne çıktığı, sabah saatlerinde de tercih edilen yoğun aromalı Antep çorbası.
|Giresun
|Yağlı pide
|Tereyağı ve yumurtayla zenginleşen, özellikle sıcak servis edildiğinde lezzeti belirginleşen Karadeniz pidesi.
|Gümüşhane
|Pestil ve köme
|Dut ürünlerinin cevizle birleşmesiyle hazırlanan, saklaması kolay ve enerji veren geleneksel atıştırmalık.
|Hakkari
|Aside tatlısı
|Un, su ve pekmezin kavrularak tatlıya dönüştüğü, az malzemeyle hazırlanan yöresel bir kış lezzeti.