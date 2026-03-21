Türkiye'de ne nerede yenir? İl il meşhur yiyecekler listesi

Türkiye'nin 81 ili, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, sofraya taşıdığı yöresel tatlarla da öne çıkıyor. Kebaptan çorbaya, pideden tatlıya uzanan bu geniş mutfak mirası içinde her şehrin hafızalara kazınan bir lezzeti bulunuyor. Her bir ilin lezzeti dünya gastronomi platformlarında kendine yer buluyor. İşte Türkiye'nin lezzet haritası, il il meşhur yemekleri…

Her şehir, yetiştirdiği ürün, kullandığı pişirme yöntemi ve yüzyıllardır süregelen mutfak geleneğiyle farklı bir tat hafızası oluşturuyor. Gaziantep'te beyran, Adana'da kebap, Trabzon'da Akçaabat köftesi, Van'da ise zengin kahvaltı kültürü öne çıkıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki yöresel yemekler hem yerel sofralarda hem de gastronomi listelerinde dikkat çekiyor.

HANGİ İLİN HANGİ YEMEĞİ MEŞHUR?

Adana'dan Edirne'ye, Kars'tan Muğla'ya kadar her ilin öne çıkan bir mutfak lezzeti bulunuyor. İşte Sabah haberine göre; 81 ilin öne çıkan meşhur yemekleri…

İlMeşhur lezzetKısa açıklama
AdanaAdana kebapZırhla çekilen kuzu eti, kuyruk yağı ve acının dengeli birleşimiyle hazırlanan bir kebap klasiği.
AdıyamanÇiğ köfteİnce bulgurun isot, salça ve baharatla uzun süre yoğrulmasıyla ortaya çıkan yoğun aromalı yöresel tat.
AfyonkarahisarSucuk dönerAfyon sucuğunun döner usulü pişirilmesiyle hazırlanan, baharatı belirgin bir lezzet.
AğrıAbdigör köftesiUzun süre dövülen yağsız etten yapılan, yumuşak dokusuyla öne çıkan bir yöresel yemek.
AmasyaElma tatlısıYörenin elmasının ceviz ve şerbetle buluştuğu, meyve temelli hafif bir tatlı.
AnkaraAnkara tavasıKuzu etiyle birlikte fırınlanan arpa şehriyenin kemik suyu ile pişirilen klasik sofra yemeği.
AntalyaTahinli piyazTahinli sosuyla sıradan piyazdan ayrılan, fasulyeyi başlı başına ana lezzete dönüştüren Antalya yorumu.
ArtvinYatık dönerEtin yatay şişte pişirilmesiyle hazırlanan, odun ateşinde pişirilen Artvin'e özgü döner.
AydınÇöp şişKüçük doğranmış et parçalarının ince şişlerde pişirilmesiyle hazırlanan bir lezzet.
BalıkesirHöşmerimTaze peynir ve şekerle yapılan, yumuşak kıvamı ve parlak rengiyle bilinen geleneksel bir tatlı.
BilecikDağ eriği soslu kesme çorbasıEl açması hamurun ekşi erik aromasıyla birleştiği, ferahlatıcı yöresel bir çorba.
BingölBingöl kavurmasıEtin kendi yağı ve az malzemeyle pişirilmesi sayesinde doğal aromasını koruyan bir lezzet.
BitlisBüryan kebabıKuyu usulü pişirme tekniğiyle hazırlanan, lif lif ayrılan yumuşak et dokusuyla tanınan meşhur kebap.
BoluMengen pilavıBolu mutfağının öne çıkan eşlikçilerinden biri olan bu pilav, sade görünümünün altında güçlü bir mutfak geleneği taşır.
BurdurBurdur şişAz baharatla hazırlanan, etin kendi tadını öne çıkaran bir şiş çeşidi.
Bursaİskender kebapDöner, tereyağı, yoğurt ve pideyi aynı tabakta buluşturan, Türkiye'nin en bilinen şehir lezzetlerinden biri.
ÇanakkalePeynir helvasıPeynir bazlı yapısı ve sıcak servis geleneğiyle klasik tatlılardan ayrılan özgün bir Trakya lezzeti.
ÇankırıYaren güveciEt ve sebzenin uzun sürede pişirilmesiyle yoğunlaşan, toprak kapta hazırlanan geleneksel bir ana yemek.
Çorumİskilip dolmasıPirinç ve etin uzun buharlama süreciyle özdeşleşen, sabır isteyen köklü bir Çorum yemeği.
DenizliTandır kebabıYavaş pişirme sayesinde kemiğinden ayrılan kuzu etiyle öne çıkan bir et lezzeti.
DiyarbakırCiğer kebabıTaze ciğerin şişte hızlı pişirilmesiyle hazırlanan, özellikle sabah sofralarında da yer bulan yöresel lezzet.
EdirneTava ciğeriİncecik dilimlenen ciğerin kısa sürede kızartılmasıyla elde edilen çıtır dokulu Edirne klasiği.
ElazığHarput köftesiBulgur ve kıymanın dengeli oranla işlendiği, küçük boyutlu ve sulu yemek formunda sunulan yerel tat.
ErzincanTulum peyniriOlgunlaştırma süreciyle keskinleşen aroması sayesinde kahvaltıdan sıcak yemeğe kadar geniş kullanım alanı bulan peynir.
ErzurumCağ kebabıMarine edilmiş etin yatık şişte pişirilmesiyle hazırlanan, servis biçimiyle de ayırt edilen meşhur doğu kebabı.
EskişehirÇibörekİnce hamurun kıymalı harçla doldurulup kızartılmasıyla hazırlanan, dışı çıtır içi sulu geleneksel börek.
GaziantepBeyranEt, sarımsak ve acının öne çıktığı, sabah saatlerinde de tercih edilen yoğun aromalı Antep çorbası.
GiresunYağlı pideTereyağı ve yumurtayla zenginleşen, özellikle sıcak servis edildiğinde lezzeti belirginleşen Karadeniz pidesi.
GümüşhanePestil ve kömeDut ürünlerinin cevizle birleşmesiyle hazırlanan, saklaması kolay ve enerji veren geleneksel atıştırmalık.
HakkariAside tatlısıUn, su ve pekmezin kavrularak tatlıya dönüştüğü, az malzemeyle hazırlanan yöresel bir kış lezzeti.
HatayKağıt kebabıKıyma harcının kağıtta pişirilmesiyle suyunu koruyan, fırın lezzeti yüksek bir Hatay yemeği.
IspartaFırın kebabıTaş fırında pişen kuzu etiyle öne çıkan, etin doğal yağını ve aromasını koruyan yöresel kebap.
MersinTantuniİnce doğranmış etin sac üzerinde pişirilip lavaşa sarılmasıyla hazırlanan hızlı ve sevilen sokak lezzeti.
İstanbulSultanahmet köftesiAz baharatlı yapısıyla et tadını öne çıkaran, tarihî lokanta kültürüyle özdeşleşmiş bir İstanbul klasiği.
İzmirBoyozKat kat hamur yapısıyla sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelen simgesel bir İzmir lezzeti.
KarsKars kazıSoğuk iklim koşullarının da etkisiyle şekillenen, kış sofralarının en belirgin yöresel tatlarından biri.
KastamonuBandumaHindi suyu, yufka ve cevizin bir araya geldiği, katmanlı yapısıyla dikkat çeken özel bir yöre yemeği.
KayseriYağlamaİnce hamur katlarının kıymalı harç ve yoğurtla birleştiği, dilimlenerek servis edilen bir yemek.
KırklareliHardaliyeÜzümden yapılan, baharatsı ve fermente aromasıyla öne çıkan yöresel bir içecek.
KırşehirÇullamaUn, tavuk eti ve tereyağının birlikte kullanıldığı, kıvamı yoğun geleneksel bir iç Anadolu yemeği.
KocaeliPişmaniyeTel tel dokusuyla bilinen, ustalık isteyen yapım süreciyle öne çıkan hafif bir tatlı çeşidi.
KonyaEtli ekmekUzun formu, ince hamuru ve bol harcıyla Konya mutfağının en çok bilinen fırın yemeklerinden biri.
KütahyaCimcikEl açması hamurun yoğurtla buluştuğu, mantı benzeri yapısıyla sevilen yerel bir hamur işi.
MalatyaAnalı kızlıİçli köfte ve küçük bulgur köftelerinin aynı tencerede piştiği, ekşili dengesiyle dikkat çeken yemek.
ManisaMesir macunuBaharat karışımıyla hazırlanan ve tarihi gelenekle bütünleşen aromatik bir macun türü.
KahramanmaraşEli böğründeEt ve sebzenin aynı tepside pişirilmesiyle hazırlanan, görüntüsü kadar lezzetiyle de öne çıkan fırın yemeği.
Mardinİçli köfte (Irok)Mardin yorumunda dış yüzeyi daha belirgin, lezzeti daha yoğun hissedilen geleneksel içli köfte türü.
MuğlaMuğla saraylısıİnce yufka ve cevizle hazırlanan, tören sofralarında da yer bulan zarif bir tatlı.
MuşMuş köftesiEt ve bulgur birlikteliğiyle hazırlanan, doyurucu yapısıyla öne çıkan geleneksel bir yöresel yemek.
NevşehirTesti kebabıEt ve sebzelerin testi içinde pişirilmesiyle servis öncesi kırılarak açılan, sunumuyla da ünlenen lezzet.
NiğdeNiğde tavasıEt, kuyruk yağı ve sebzenin birlikte fırınlandığı, toprak kapta lezzeti yoğunlaşan bir Anadolu yemeği.
OrduOrdu tostuKlasik tost anlayışından ayrılan, özel ekmeği ve yöresel içeriğiyle öne çıkan bir Karadeniz lezzeti.
RizeMuhlamaTereyağı, mısır unu ve peynirin uzayan kıvamıyla tanınan sıcak kahvaltılık lezzet.
SakaryaIslama köfteEt suyuna batırılan ekmek ve ızgara köftenin birlikte sunulduğu, kente özgü köfte tabağı.
SamsunBafra pidesiKapalı formu ve tereyağlı dokunuşuyla diğer pide çeşitlerinden ayrılan bir Karadeniz klasiği.
SiirtPerde pilavıİç pilavın hamurla kaplanıp pişirilmesiyle hazırlanan, özel gün sofralarında sıkça görülen yemek.
SinopSinop mantısıKüçük hamur parçalarının ceviz ve yoğurtla birlikte sunulduğu mantı çeşidi.
SivasSivas köftesiAz malzemeyle hazırlanmasına rağmen et kalitesiyle fark yaratan bir ızgara lezzeti.
TekirdağTekirdağ köftesiKendine has harcı ve yumuşak dokusuyla Trakya sofrasının en tanınan köfte çeşitlerinden biri.
TokatTokat kebabıEt ve sebzelerin birlikte şişe dizilerek pişirildiği, görsel sunumuyla da öne çıkan yöresel kebap.
TrabzonAkçaabat köftesiBölgenin et geleneğini yansıtan, ızgarada pişen ve kendine özgü harcıyla tanınan meşhur köfte.
TunceliŞir (Zırfet)Hamur ve süzme yoğurdun sıcak tereyağıyla tamamlandığı, ev mutfağı kökenli geleneksel bir yemek.
ŞanlıurfaUrfa kebapAcı oranı daha yumuşak tutulan, köz sebzelerle servis edilen Güneydoğu'nun köklü kebaplarından biri.
UşakTarhana çorbasıKurutulmuş tarhana karışımından yapılan, özellikle soğuk günlerde sofraların vazgeçilmezi olan klasik çorba.
VanVan kahvaltısıPeynir, otlu ürünler, sıcak hazırlıklar ve farklı eşlikçilerle zenginleşen kapsamlı bir kahvaltı kültürü.
YozgatArabaşıHamur ve tavuklu çorbanın birlikte tüketildiği, özellikle kış aylarında öne çıkan geleneksel sofra lezzeti.
ZonguldakEreğli pidesiBol harcı ve kıtır hamur yapısıyla öne çıkan bir pide çeşidi.
AksarayAksaray tavaEtin domates ve biberle birlikte fırında pişirilmesiyle oluşan, suyu yoğun ve dengeli bir tepsi yemeği.
BayburtLor dolmasıPazı yaprağı içine lor ve bulgur konularak hazırlanan, hafifliğiyle dikkat çeken yöresel sarma türü.
KaramanCallaKuzu etinin kendi yağıyla ağır ağır piştiği, et lezzetini doğrudan hissettiren geleneksel bir yemek.
KırıkkaleKeskin tavaTavada pişirilen kuzu etinin yöresel yöntemle yorumlandığı, sade ama güçlü aromalı bir et yemeği.
BatmanKaburga dolmasıKaburganın iç pilavla doldurulup fırınlanmasıyla hazırlanan, özel gün sofralarının gösterişli lezzeti.
ŞırnakKutlıkBulgur ve etle hazırlanan, haşlama usulüyle sunulan yöresel içli köfte benzeri bir tat.
BartınAmasra salatasıÇok sayıda sebzenin renkli ve düzenli yerleşimiyle hazırlanan, sunumuyla öne çıkan salata.
ArdahanHelle aşıKavrulmuş un ve bakliyatla hazırlanan, az malzemeyle doyuruculuk sağlayan geleneksel yöresel çorba.
IğdırBozbaşEt, nohut ve baharatın birlikte piştiği, sulu yapısıyla öne çıkan bir doğu yemeği.
YalovaMilföylü Yalova kebabıKlasik et yemeğinin milföy dokusuyla farklılaştırıldığı, modern sunumlu yerel yorumlardan biri.
KarabükSafranbolu bükmesiİnce hamurun iç malzemeyle fırınlandığı, tarihi fırın kültürünü yansıtan gevrek bir yöresel lezzet.
KilisKilis tavaKıyma ve sebzenin tepside birlikte pişmesiyle hazırlanan, bölgenin güçlü baharat yapısını taşıyan yemek.
OsmaniyeYer fıstıklı şekerlemeOsmaniye yer fıstığının şekerle bir araya geldiği, çıtır dokulu yerel tatlı-atıştırmalık.
DüzceKiremitte palamutPalamut balığının toprak tabakta pişirilmesiyle hazırlanan, yumuşak dokulu ve aroması korunmuş balık yemeği.
